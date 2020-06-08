Почти 4,5 тыс. российских военных вылечились от коронавируса

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За сутки от коронавирусной инфекции смогли выздороветь 46 военнослужащих. Таким образом число справившихся с болезнью достигло порядка 4,5 тысяч человек. Об этом сообщается в бюллетене Минобороны РФ.

В Вооруженных Силах РФ за прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровело 46 военнослужащих. Общая численность выздоровевших в Вооруженных Силах РФ (нарастающим итогом) увеличилась до 4455 человек, — сообщили в ведомстве.

Общее число вылечившихся среди гражданского персонала выросло до 463. При этом 8 июня в органах военного управления, объединениях, соединениях, воинских частях установлено 1507 военнослужащих с положительными результатами тестирования на COVID-19. Кроме того, 74 военных сняли с контроля врачей после двух недель наблюдения после второго отрицательного анализа.

В Минобороны пояснили, что в последние недели число выздоравливающих превышает количество заболевших COVID-19.

Как писал NEWS.ru, ранее ВОЗ прокомментировала ослабление ограничений в Москве.