ВОЗ прокомментировала ослабление ограничений в Москве

https://static.news.ru/photo/2fdfa4b6-a9aa-11ea-9f4e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мелита Вуйнович, комментируя решение московских властей о снятии некоторых ограничительных мер, отметила, что их поступательные действия позволили замедлить эпидемию коронавирунсной инфекции COVID-19 и сгладить эпидемическую кривую.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил отмену ограничений, которые были введены из-за пандемии коронавируса, с 9 июня 2020 года.

В случае ослабления ограничительных мер необходимо продолжать выявлять и проверять все подозрительные случаи, изолировать и лечить подтвержденные случаи и отслеживать все контакты, — добавила представитель ВОЗ.

После этого Вуйнович призвала жителей российской столицы продолжать соблюдать основные правила гигиены, так как развитие пандемии зависит от поведения местных жителей. По её словам, сейчас многие страны решили ослабить контроль над COVID-19, передаёт РИА Новости.

По состоянию на понедельник, 8 июня, в России зарегистрировано 476 658 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией. 230 688 пациентов выздоровели. Ещё 5971 человек умер.

В мире заражены 7 139 996 человек (21 116 за последние сутки), выздоровел 3 465 851 (12 782 за последние сутки), погибли 408 042 (1266 за последние сутки).

Ранее NEWS.ru писал о том, что столичные суды вернутся к привычному, докарантинному режиму работы 9 июня. При этом маски и перчатки, а также соблюдение социальной дистанции останутся по-прежнему обязательными для их посетителей.