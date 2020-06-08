Московские суды вернутся к обычному режиму работы 9 июня

https://static.news.ru/photo/40e02012-a999-11ea-b561-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Столичные суды вернутся к привычному, докарантинному режиму работы 9 июня. При этом маски и перчатки, а также соблюдение социальной дистанции останутся по-прежнему обязательными для их посетителей.

Московские суды общей юрисдикции, в том числе мировые судьи, возвращаются к прежнему режиму работы. Допуск в здания судов не ограничен для лиц, не являющихся участниками, но возможен только при наличии масок и перчаток, — сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгорсуда.

С начала апреля в столичных судах из-за пандемии был приостановлен приём документов от граждан и ограничен доступ в здания судов лиц, не являющихся участницами процессов. Безотлагательные заседания проводились с усиленными мерами безопасности, часть — посредством видеоконференции.

Как писал NEWS.ru, с 9 июня, на территории Москвы будут отменены пропуска, график прогулок и режим самоизоляции, введённые на фоне пандемии коронавирусной инфекции нового типа. Об этом сообщил председатель столичной Общественной палаты Константин Ремчуков. Летние веранды кафе возобновят работу с 16 числа. С 23 июня в Москве откроют фитнес-клубы, также разрешат пользоваться лавками, детскими площадками. 21 мая мэр Москвы Сергей Собянин объявил о первом этапе смягчения ограничений. В рамках этого шага возобновили работу некоторые МФЦ и службы каршеринга. До 14 июня в городе действует режим самоизоляции. Граждане должны продолжать соблюдать социальное дистанцирование и масочный режим.