По Донецку ударили кассетными снарядами: как ВСУ атакуют РФ 6 сентября Массированным обстрелам со стороны Украины подверглись ДНР и Херсонская область. Подробности атак ВСУ — в материале NEWS.ru

Фото: Дмитрий Ягодкин/ТАСС

Последствия обстрела Донецка

Российские регионы вновь подверглись обстрелам и атакам беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили дрон над Белгородской областью. Мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил, что в результате обстрела со стороны ВСУ погиб один человек, еще трое получили различные ранения. Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил о ликвидации БПЛА в небе над Навлинским районом. Массированным обстрелам со стороны Украины также подверглась территория Херсонской области. Подробности атак ВСУ — в материале NEWS.ru.

Где сбили дроны ВСУ

Министерство обороны России заявило, что вечером 5 сентября около 21:00 мск дежурные средства ПВО сбили БПЛА в небе над Белгородской областью. По данным ведомства, еще один украинский дрон был сбит и в небе над Брянской областью, около 23:30 мск. О пострадавших и разрушениях не сообщается. Губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале написал, что утром 6 сентября силы ПВО сбили украинский беспилотник самолетного типа в небе над Навлинским районом. По его словам, в результате падения обломков пострадавших и разрушений нет.

Как ВСУ обстреляли ДНР и Херсонскую область

Мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил, что вечером 5 сентября в результате обстрела со стороны ВСУ погиб житель Куйбышевского района города. Еще трое получили различные ранения. Кроме того, был поврежден частный дом на улице Полухина. Глава города также добавил, что при обстреле Донецка пострадали здания двух детских садов.

В Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщили, что украинские войска выпустили четыре кассетных снаряда калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка, еще 20 снарядов выпущены утром по районам Донецка в течение всего 40 минут.

РИА Новости со ссылкой на представителей экстренных служб региона сообщило, что на протяжении ночи ВСУ наносили удары по инфраструктуре городов Каховка, Новая Каховка и сел, расположенных вдоль левого берега Днепра в Херсонской области, выпустив по ним 39 снарядов из ствольной артиллерии. Всего за сутки украинскими войсками было выпущено 116 снарядов. Обстрелам также подвергся город Алёшки.

Фото: Dmytro Smolienko/Keystone Press Agency/Global Look Press Вооружённые силы Украины

Что известно об обстрелах Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале заявил, что за минувшие сутки ВСУ сбросили один осколочный боеприпас в селе Солнцевка Белгородского района. По его словам, пострадавших и разрушений нет. В Борисовском районе на окраине хутора Климовое украинские военные сбросили с беспилотника один осколочный гранатометный выстрел. Обошлось без последствий.

Гладков сообщил, что в Валуйском городском округе в селе Логачевка был сбит квадрокоптер ВСУ, в селе Вериговка сбит БПЛА самолетного типа. Никто не пострадал, разрушений нет. В Волоконовском районе из миномета обстреляли окраину хутора Старый — зафиксировано три прилета. Обошлось без пострадавших и разрушений.

Губернатор рассказал, что в Грайворонском городском округе по селу Козинка выпущено 14 минометных снарядов. В результате скончался мужчина, также пострадала женщина, которую с минно-взрывной травмой и осколочными ранениями бедер госпитализировали в центральную районную больницу. В результате обстрела различные повреждения зафиксированы в 11 частных жилых домовладениях. Также повреждена линия электропередачи и частично газопровод. Аварийные бригады устранили последствия. Кроме того, в селе Антоновка сбит украинский БПЛА, пострадавших нет. В одном из частных домовладений перебит газопровод.

«В Краснояружском районе по окраинам сел Староселье и Колотиловка выпущено два и шесть артиллерийских снарядов соответственно. Никто не пострадал, разрушений нет. Также под артиллерийский обстрел попала окраина села Вязовое — зафиксировано четыре прилета. Пострадавших нет. В результате обстрела повреждена линия электропередачи. Сейчас ЛЭП восстановлена», — написал Гладков.

Губернатор сообщил, что в Шебекинском городском округе по селу Новая Таволжанка выпущено семь минометных снарядов, по селам Середа и Муром — по три, по хутору Марьино — один минометный снаряд. Ни в одном из населенных пунктов округа пострадавших и разрушений нет.

Также Гладков заявил, что утром 6 сентября ВСУ обстреляли окраину села Вязового Краснояружского района. По его словам, пострадавших нет, однако повреждена линия электропередачи, под отключение попадают абоненты сел Вязовое и Илек-Пеньковка.

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