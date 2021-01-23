Песков: Россия не получала приглашения на саммит G7

https://static.news.ru/photo/5816f4de-5cc4-11eb-9a3a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Narendra Modi via globallookpress.com/Global Look Press

Власти России не получали приглашений принять участие в саммите G7 в Великобритании. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Нет. Никаких приглашений не было, — заявил он в ответ на вопрос, приглашали ли Россию на встречу лидеров «семёрки», сообщает РИА Новости.

Саммит G7 запланирован на 11–13 июня 2021 года, встреча лидеров США, Японии, Канады, Франции, Германии, Италии и Великобритании пройдёт на юге Англии в графстве Корнуолл. В качестве стран-гостей в саммите примут участие Южная Корея, Австралия и Индия.

Ранее NEWS.ru писал, что бывший президент США Дональд Трамп заявлял, что непременно пригласил бы на саммит G7 российского лидера Владимира Путина. Такое заявление он сделал на пресс-конференции в Белом доме 10 августа.

В 2002–2014 годах Россия входила в международный клуб G8, который был переформирован в формат «семёрки» из-за исключения России после событий на Украине и присоединения Крыма к РФ.