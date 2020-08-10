Трамп рассказал о желании пригласить Путина на саммит G7

https://static.news.ru/photo/6b2f31f8-db64-11ea-9b18-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп заявил, что непременно пригласил бы на саммит «Большой семёрки» (G7) российского лидера Владимира Путина. Такое заявление он сделал на пресс-конференции в Белом доме 10 августа.

Я непременно пригласил бы его на встречу. Я думаю, что он важное действующее лицо, — цитирует хозяина Белого дома ТАСС.

Политик добавил, что лидеры некоторых стран, не входящих в G7, уже приняли приглашение. При этом Трамп отметил, что провести саммит он хотел бы после выборов в США, намеченных на ноябрь. По его словам, в конце осени будет «немного побольше времени».

Мы будем проводить это после выборов, я думаю, что атмосфера будет лучше для G7, я думаю, что будет просто более хорошая, спокойная атмосфера для G7, — указал Трамп.

Глава Белого дома прежде уже заявлял, что хотел бы видеть на саммите G7 лидеров России, Австралии, Индии и Республики Корея. Встречу он перенёс с конца июня на сентябрь.

Ранее NEWS.ru сообщал, что журналист CNN Джим Скиутто в своей книге «Теория сумасшедшего: Трамп покоряет мир» рассказал подробности о работе военных советников американского лидера. По его словам, они опасались давать президенту консультации из-за вероятности войны с Ираном и КНДР. Реальный страх возник у сотрудников администрации президента США в 2017 году, когда взаимоотношения с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном сильно обострились.