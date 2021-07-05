Песков рассказал о шутках в аппаратной во время прямой линии Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что находящиеся в аппаратной люди начали шутить после слов Владимира Путина на прямой линии об инциденте с британским эсминцем Defender в Чёрном море.

Президент России назвал произошедшее провокацией, в которой кроме британцев участвовали и американцы. Он пояснил, что американский военный самолёт пытался фиксировать ответные действия россиян. При этом Путин назвал хвостовой номер самолёта, что стало поводом для шуток.

Мы даже, когда сидели в аппаратной во время прямой линии, кто-то в аппаратной даже стал шутить, что сейчас президент назовёт имя, фамилию, отчество пилотов этого самолёта и адрес проживания, — рассказал Песков в эфире телеканала «Россия 1».

Ранее представитель Кремля заявил, что операция с Defender планировась «за океаном». По его словам, российская разведка, конечно, знает, кто принимал за рубежом решение по этой провокации.

Британский эсминец нарушил российскую границу у мыса Фиолент 23 июня. Пограничники применили предупредительную стрельбу, а самолёт Су-24М произвёл предупредительное бомбометание. Только после этого корабль покинул территориальные воды России.