Песков заявил, что операция с Defender планировалась «за океаном»

Российская разведка знает, кто принимал решение в провокации с эсминцем Defender в Чёрном море. Суть таких операций планируется у «старших товарищей за океаном». Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью Владимиру Соловьёву на телеканале «Россия 1».

Я думаю, что наша разведка, конечно, знает, кто там принимал решение. Но, конечно же, я думаю, что суть подобных операций планируется всё-таки у старших товарищей за океаном, — сказал Песков.

У него спросили о реакции Москвы в случае повторения ситуации с эсминцем. Представитель Кремля подчеркнул, что не является сторонником обсуждениям сценариев судного дня, но «реакция будет жёсткой».

Британский эсминец пересёк российскую границу у мыса Фиолент на 23 июня. Российские пограничники были вынуждены применить предупредительную стрельбу, а самолёт Су-24М произвёл «предупредительное бомбометание». После этого корабль покинул российские территориальные воды.

Президент России Владимир Путин заявил, что провокация с кораблём Defender была предпринята, чтобы показать неуважение Запада к выбору крымчан. По его словам, в ней участвовали не только британцы, но и американцы, чей разведывательный самолёт пытался фиксировать ответные действия российских военных.