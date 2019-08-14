https://static.news.ru/photo/65ac1232-be82-11e9-9046-fa163e074e61_660.jpg Фото: Serguei Fomine/Global Look Press

Президент Владимир Путин ежедневно получает сводки по ситуации с лесными пожарами в Сибири. Главе государства также оперативно докладывают о мерах, которые принимаются для тушения огня. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Вместе с тем, он подчеркнул, что в Кремле считают неправильным озвучивать последние данные, так как информация подобного рода должна поступать не из администрации президента, а из МЧС.

Это должны делать профессионалы, — сказал Песков.

По состоянию на начало текущей недели, в России остаются активными около двухсот природных пожаров. В общей сложности огнём охвачено 283,2 тысячи гектаров, их тушат. Однако ещё более чем 2,5 млн гектаров леса находятся на удалённых территориях, и доступ к ним практически невозможен.

Ранее, как писал News.ru, вице-премьер правительства и полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев предложил осваивать леса для уменьшения числа пожаров. Он также выразил мнение, что полностью прекратить лесные возгорания не получится.