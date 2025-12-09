ТИЭФ'25
09 декабря 2025 в 14:56

Первые три серии вакцины от рака изготовили в России

В НИЦ имени Гамалеи выпустили первые тестовые серии вакцины от рака

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фабрика по производству мРНК-препаратов в НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи выпустила первые три тестовые серии противораковой вакцины, сообщил глава центра Александр Гинцбург. По его словам, предприятие полностью построено и оснащено, а ведущий онкологический центр имени Герцена получил весь пакет разрешительных документов для применения данной технологии, передает ТАСС.

Были выделены деньги на строительство фабрики по производству мРНК-вакцины в институте Гамалеи. Фабрика не только построена, но и полностью оснащена и выпустила первые три валидационные серии, — говорится в сообщении.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что за последнее время в стране достигнуты серьезные успехи в противостоянии онкологическим болезням, в том числе снижен уровень смертности и повышена пятилетняя выживаемость в среднем на 9-10%. Глава ведомства также отметил значительную эффективность в сфере создания новых вакцин.

Кроме того, глава Минздрава сообщил, что первые больные могут получить вакцину для лечения меланомы уже в начале наступающего года. По его словам, соответствующее разрешение со стороны ведомства уже предоставлено.

