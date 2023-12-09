Первое применение FPV-дрона ВТ-40 с корабля на море показали на видео

Фото: МО РФ

Видео первого пуска российского дрона-камикадзе ВТ-40 с корабля на море опубликовали в Telegram-канале проекта «Судоплатов». Применение БПЛА показано с камеры самого FPV-беспилотника.

Хотим поблагодарить всех, кто внес и продолжает вносить свой вклад в развитие FPV авиации в Армии России, — написали в канале.

Авторы указали, что беспилотная авиация развивается максимальными темпами. По их оценке, на сегодняшний день Вооруженные силы России становятся лидером по технологиям и объемам реального применения дронов в боевых условиях.