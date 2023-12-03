Появилось видео удара «Краснополем» по патрулю ВСУ Российские артиллеристы ударили снарядом «Краснополь» по патрулю ВСУ у Клещеевки

Фото: МО РФ

Артиллеристы ВС России нанесли удар по патрулю ВСУ в районе населенного пункта Клещеевка под Артемовском с применением боеприпаса «Краснополь», сообщает Telegram-канал RT. По информации канала, противник был атакован вскоре после того, как разведчиками была замечена группа украинских солдат.

На видео из зоны боевых действий можно заметить, как цель поражается точным ударом снаряда. На месте происходит взрыв.

«Краснополь» наводится на цели лазерным лучом. Снаряд позволяет поражать как пехоту, так и технику, в том числе во время движения.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что российская армия может применять высокоточные снаряды «Краснополь» в том числе для поражения артиллерийских установок, поставляемых ВСУ западными странами. По его словам, «Краснополь» способен бороться с такими гаубицами, как американские M777 и французские Caesar, а также с прочей дальнобойной техникой.

Ранее Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» показал видео применения снаряда «Краснополь» при ударе по пункту временной дислокации ВСУ в городе Волчанске на Херсонском направлении. На кадрах снаряд попадает в трехэтажное здание, которое стремительно рушится.