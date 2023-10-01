Опубликовано видео уничтожения здания, в котором засели бойцы ВСУ «РВ»: артиллеристы ВС России уничтожили пункт временной дислокации бойцов ВСУ

Фото: МО РФ

Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» опубликовал кадры уничтожения пункта временной дислокации украинских бойцов. По информации канала, видео снято в городе Волчанск на Херсонском направлении. Координаты противника артиллеристам передали разведчики Западного военного округа, говорится в публикации.

На опубликованных кадрах снаряд попадает в трехэтажное здание, после чего постройка стремительно рушится. Последствия удара фиксируют несколько беспилотников. По информации канала, артиллерийские расчеты ВС РФ применили корректируемый боеприпас «Краснополь».

Ранее канал опубликовал видео, на котором артиллеристы Вооруженных сил России ликвидируют подразделение ВСУ под Авдеевкой. Группа украинских саперов минировала тропы в серой зоне, однако ВС РФ нанесли серию точных ударов. Военнослужащие ВСУ были уничтожены, что подтвердил дальнейший объективный контроль, уточнил «РВ».

Также было опубликовано видео уничтожения украинского самолета в небе над зоной боевых действий. В Министерстве обороны уточнили, что противник был замечен во время патрулирования воздушного пространства пилотами истребителей Су-35С.