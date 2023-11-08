Военный эксперт рассказал, как снаряд «Краснополь» поможет ВС РФ Военэксперт Дандыкин: снаряд «Краснополь» поможет ВС РФ в борьбе с M777 и Caesar

Фото: МО РФ

Российская армия сможет применять высокоточные снаряды «Краснополь» для поражения артиллерийских установок, в том числе поставляемых ВСУ западными странами, заявил NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. О начале применения ВС РФ снарядов «Краснополь» в зоне СВО ранее сообщили в холдинге «Высокоточные комплексы», входящем в Ростех.

Модернизированный снаряд «Краснополь» должен помочь решить задачу по ликвидации артустановок, которые находятся на большой дальности от линии соприкосновения. Например, он может прекрасно бороться с такими установками, как американские M777, а также с французскими Caesar и с прочей аналогичной дальнобойной техникой, — рассказал Дандыкин.

Ранее полковник в отставке Виктор Литовкин заявил, что «Краснополь» невозможно сбить. По его словам, скорость этих снарядов выше, чем у обычных ракет, а главная особенность боеприпасов заключается в том, что они наводятся на цель с помощью лазерного луча. Литовкин отметил, что «Краснополь» выпускается в калибрах 122 мм и 152 мм. Эксперт отметил, что такой снаряд способен поражать не только артиллерийские установки, но даже танки, радиолокационные станции, пункты управления и склады с боеприпасами.