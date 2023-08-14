Уничтожение блиндажа ВСУ российским дроном-камикадзе попало на видео Российские военные уничтожили блиндаж с пехотой ВСУ с помощью дрона ВТ-40

Фото: МО РФ

Вооруженные силы России нанесли удар по блиндажу ВСУ с помощью дрона-камикадзе, сообщает Telegram-канал «Судоплатов». На кадрах, опубликованных в Сети, видно, что в момент удара на позиции находились по меньшей мере четыре украинских солдата. После взрыва над укреплением поднялся дым. В Министерстве обороны России пока не комментировали эту информацию.

Отмечается, что российская армия использовала FPV-дрон ВТ-40, названный в честь военкора Владлена Татарского. Украинские солдаты попытались сбить беспилотник с помощью стрелкового оружия, однако им так и не удалось этого сделать. Данных о потерях среди военнослужащих ВСУ нет, укрепление же было уничтожено.

Истребители Су-34 ВКС России ранее нанесли удары по трем пунктам временной дислокации Вооруженных сил Украины, расположенным в районе населенного пункта Белая Гора. Кроме того, российские летчики успешно поразили украинские склады с боеприпасами, рассказал начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев.

Командир российского вертолетного звена с позывным Самара ранее заявил, что его звено уничтожило пять единиц бронетехники ВСУ всего за 10 минут. По его словам, в числе уничтоженной техники были американские, немецкие и турецкие машины.