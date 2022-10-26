Переселенцам из присоединенных к России регионов предложили выдавать жилье «Известия»: в Госдуме предложили выдавать жилье переселенцам из присоединенных регионов

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Члены комитета Госдумы по строительству и ЖКХ обратились к вице-премьеру правительства РФ Марату Хуснуллину с предложением обеспечить жильем беженцев не только из Херсонской области, но и из Запорожской, а также ДНР и ЛНР. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на соответствующее письмо парламентариев. По мнению депутатов, жилье может быть предоставлено на условиях социального найма. Приобретать его предполагается на первичном рынке у девелоперов, а также на вторичном рынке.

Как отмечает один из авторов инициативы, член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский, выкупать жилье планируется по средней нормативной цене по стране — 83,4 тысячи рублей за квадратный метр. В настоящее время на квартиры в России могут претендовать только переселенцы из Херсонской области, которым предоставляются соответствующие сертификаты.

Жилье будет предоставляться на условиях социального найма, в дальнейшем его можно будет приватизировать. По мнению депутатов, подобный результат удобен для беженцев, которые пока не приняли окончательного решения, оседать ли им на новом месте или возвращаться в будущем на родину. Также депутаты предлагают сформировать фонд жилья, которое может использоваться только для временного проживания и которое нельзя будет приватизировать.

Жители Херсонской области, решившие переехать в российские регионы, начали получать сертификаты с 23 октября. Первые из них были выданы в Краснодарском крае и на Ставрополье.

Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что в последние годы около пяти миллионов жителей Донбасса и юго-восточных регионов Украины прибыли в Россию. Он добавил, что по мере создания безопасных условий в этих регионах государство окажет всестороннее содействие их возвращению к местам постоянного проживания.