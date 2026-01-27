Патриарх Кирилл разочаровался в уровне взаимодействия вузов и РПЦ

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл высказал мнение о недостаточном уровне сотрудничества между Русской православной церковью (РПЦ) и светскими высшими учебными заведениями. Как передает РИА Новости, такое заявление он сделал в ходе выступления на пленарном заседании в Государственном Кремлевском дворце в рамках XXХIV Международных Рождественских образовательных чтений.

Если взаимодействие церкви со школьным сообществом развивается довольно плодотворно, то о взаимодействии с вузами, к сожалению, нельзя сказать того же. Далеко не все вузы стремятся к сотрудничеству с церковью в столь тонком вопросе, как воспитание, особенно с религиозным оттенком, — сказал патриарх.

По словам патриарха, участие священнослужителей в жизни университетов и институтов носит эпизодический и несистемный характер. Он предложил архиереям активнее поддерживать и поощрять тех представителей духовенства, которые занимаются преподаванием в светских вузах. Патриарх Кирилл подчеркнул, что работа с современной молодежью в стенах высших учебных заведений — это передний фланг миссионерской деятельности РПЦ.

Ранее патриарх заявил, что почти 50% российских школьников выбирают для изучения модуль «Основы православной культуры». Глава Русской православной церкви также выразил мнение, что современные школы должны не только давать ученикам качественные знания. По его словам, они обязаны формировать у детей устойчивое христианское мировоззрение.