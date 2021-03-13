Оттепель началась в Москве

https://static.news.ru/photo/ec919d46-84ae-11eb-8e6d-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Температура в Москве после недавних морозов вновь приблизилась к нулевой отметке. Днём уже небольшой плюс, ночью же пока подмораживает.

Согласно данным Гидрометцентра, в полдень 14 марта температура воздуха в столице составила +0,8 градуса. По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, местами воздух в течение дня и в первый день следующей недели прогреется до 4–6 градусов тепла.

На будущей неделе существенных осадков в столичном регионе не ожидается. Не будет уже и сильных морозов.

Температура будет достаточно однородная: начиная со среды ночью с небольшим минусом, а днём около нулевой отметки. Такой мягкий, спокойный режим, — цитирует Вильфанда «Интерфакс».

Впрочем, уточнил он, это вовсе не означает, что холодов в нынешнем сезоне больше не будет. До конца марта морозы ещё дадут о себе знать. Но будут они уже не такими сильными — не более минус 10 градусов.

Ранее московские морозы дважды обновили температурные минимумы. 10 марта был побит температурный рекорд дня, установленный в 2006 году: было зафиксировано минус 21,3 градуса. А ночь на 11 марта стала самой морозной за последние 70 лет метеонаблюдений, температура воздуха опустилась до минус 20,2 градуса.

Резкое понижение температуры воздуха Вильфанд назвал «зимним аккордом». Впрочем, как писал NEWS.ru, он отметил, что до конца марта «зима и весна ещё будут сталкиваться между собой».