Отдых в России — 2021: где отдыхают с удовольствием и недорого?

Отдых в России — это широкий простор для выбора места и вида путешествия, отсутствие языкового барьера и необходимости оформлять загранпаспорт, получать визу, обменивать валюту. Отдых в России в 2021 году — это не дань обстоятельствам, связанным с закрытием границ, а осознанный выбор многих туристов. Где отдохнуть в России недорого? Куда отправиться за новыми впечатлениями, не пересекая границу, — читайте в материале NEWS.ru.

Советы для бюджетного отпуска: где отдохнуть в России недорого

Где отдохнуть в России недорого Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Перед тем как выбирать, где отдохнуть в России, нужно определиться с видом отдыха. Наша необъятная страна может предложить туристам отдых с любым видом активности.

Пляжный отдых. Можно отправиться к Чёрному, Азовскому, Балтийскому, Каспийскому или Японскому морю.

Активное путешествие. Здесь можно выбирать из большого количества направлений: Кавказ, Алтай , Байкал, Камчатка, Карелия, южные города России.

Экскурсионно-познавательные экскурсии. Самые популярные и познавательные направления — Москва, Санкт-Петербург, Северный Кавказ , путешествие по Золотому кольцу России (Сергиев Посад, Переславль-Залесский, Ростов Великий, Ярославль, Кострома, Иваново, Суздаль и Владимир). Каждое направление богато своей историей и культурой.

Оздоровительные поездки. Для тех, кто хочет совместить лечение и отдых, недорого можно найти пребывание в санатории или пансионате.

Но главный критерий, с которым нужно определиться перед тем, как выбирать, где отдохнуть в России, — бюджет. Если вы ограничены в средствах — это не повод оставаться дома. Вот несколько примеров отдыха в 2021-м, которые недорого обойдутся.

Поездка на отдых дикарём. Для опытных путешественников недорогой отдых дикарём — отличная возможность путешествовать каждый год, бывать в новых местах и расширять свой кругозор за небольшие деньги. Нужно лишь спланировать маршрут, а с жильём и питанием проблем не будет, особенно если отправиться на отдых на море. В России все курортные города отличаются гостеприимством. Цены зависят от условий проживания.

Поездка по редкому для туризма направлению. Есть такие привлекательные места отдыха в России, которые не уступают популярным и известным курортам по красоте природы. Такая поездка подойдёт любителям тихого отдыха, ведь здесь не будет массы развлечений в виде ресторанов, аквапарков, аттракционов, многочисленных кафе-караоке и прочих увеселительных заведений. Но проживание здесь будет дешевле при почти аналогичных условиях.

Поездка по горящей путёвке. Да, для отдыха в России в 2021 году это тоже возможно. Вы можете заселиться в хороший отель с отличными условиями проживания совершенно недорого. Для этого нужно регулярно мониторить актуальные предложения и быть готовыми за 1-2 суток собрать чемоданы и отправиться в отпуск.

Отдых на море в России

Отдых, недорого Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Где отдохнуть в России летом? Большинство туристов, конечно, предпочтут море. Для пляжного отдыха можно отправиться:

На Чёрное море. Традиционное направление, где находятся самые популярные в стране курорты — Сочи, Геленджик, Анапа, курорты Крымского полуострова и многие другие города побережья Чёрного моря с развитой инфраструктурой. В крупных городах цены выше, а отдых насыщеннее. Спокойно и менее затратно провести отпуск можно в Южной Озереевке, Мысхако, Сукко, Новомихайловском, Туапсе. Цены здесь приемлемые, а отдыхающих не так много, как на центральных пляжах известных курортов.

В Крым. С запада и юга полуостров омывается Чёрным морем, с востока — Керченским проливом, с северо-востока — Азовским морем. Так где отдохнуть на море в российском Крыму? Недорого провести отпуск можно в Феодосии, Коктебеле, Солнечногорском, Новофёдоровке. Если выбирать побережье Азовского моря, то на полуострове лучше всего отправиться поселок Щёлкино — тихое, спокойное и живописное место для семейного отдыха. Особенно полюбился этот малопопулярный курорт семьям с маленькими детьми, так как вход в море здесь продолжительный и пологий, а вода прогревается быстрее.

На Азовское море. Менее популярное, чем Чёрное, но многие туристы, выбирая, где отдохнуть на море в России, предпочитают именно его. И на это есть причины: море насыщено полезными минеральными веществами, песчаные пляжи, пологий вход в воду, отличная рыбалка, низкие цены. На побережье есть несколько курортов с развитой инфраструктурой (Ейск, станица Голубицкая, города побережья Таганрогского залива), а любители «тюленьего» отдыха смогут насладиться спокойствием в Пересыпи, Кучугурах, станице Тамань, Приморско-Ахтарске.

На Каспийское море. Не такое популярное направление, как к Чёрному или Азовскому морю, но всё же многие туристы, побывавшие здесь, по достоинству оценили отдых в России на Каспийском море. Города для отпуска: Дербент (отличается многочисленными познавательными экскурсиями по местным достопримечательностям), Махачкала (здесь приятный климат, тёплое море, лечебные грязи, целебные источники), Избербаш (хорошо развитая инфраструктура, обилие недорогих, но достойных предложений проживания как в частном секторе, так и в гостиницах).

На Балтийское море. Здесь туристов ждёт своеобразная экзотика с лёгким европейским шлейфом. Стоит побывать в Калининграде, на Куршской косе, обязательно посетите мистический и таинственный Танцующий лес, в Зеленоградске (бывшем королевском курорте), Светлогорске (море часто здесь сносит пляж, но природа окрестной местности не оставит ни одного туриста равнодушным), в Отрадном, Янтарном, Пионерском. Отдых в самом западном регионе России — это особая атмосфера и удовольствие не только от пляжных развлечений, но и захватывающие экскурсии по историческим и живописным местам.

На Японское море. Здесь стоит побывать, чтобы погрузиться в колорит Востока. На Сахалине и в Приморском крае вы познакомитесь с азиатским менталитетом, не выезжая за пределы страны. Для пляжного отдыха здесь комфортное песчаное побережье. Есть и живописные места с метровыми обрывистыми скалистыми берегами. Но чаще всего сюда едут за незабываемыми впечатлениями от дайвинга и местной кухни со знаменитыми дальневосточными крабами.

Куда съездить в России для активного отдыха

Где отдохнуть в России Server Amzayev/Global Look Press

Куда съездить в России, чтобы сменить обыденность жизни на яркие впечатления? Рассмотрим варианты с разным размером бюджета.

Крымский горный калейдоскоп. Недельный комбинированный тур с пешими и автоэкскурсиями , трекингом, конной прогулкой к морю, джипингом к самым живописным окрестностям горного Крыма, в Долину привидений, к Каменному хаосу, водопадам и пещерам. Тур с проживанием в гостинице с удобствами, включено трёхразовое питание, услуги инструктора, транспорт и прокат снаряжения. Стоимость примерно 25 тыс. руб. Тур подойдёт для людей в хорошей физической форме.

Тур к затерянным островам Камчатки . 13-дневная программа для хорошо подготовленных физически и опытных туристов. Путешествие на Командорские острова. Август-сентябрь — лучшие месяцы, чтобы увидеть во всей красе расцвет камчатской природы. По стоимости тур довольно дорогой — от 220 тыс. руб. За эти деньги вам предложат встречу в аэропорту Петропавловска-Камчатского, а затем вы группой отправитесь в палаточный городок, расположенный недалеко от лежбища крупнейших камчатских тюленей. Вы будете изучать огромные колонии морских птиц, собирать грибы и ягоды, отправитесь к зелёным склонам гор и ко множеству водопадов.

Золотое кольцо Алтая. Девятидневное путешествие по самым известным местам Алтая на внедорожниках. Вы посетите ущелье Актру, долину Кызыл-Чин, Телецкое озеро, невероятный Алтайский Марс, будете путешествовать по трассе Чуйский тракт. Вдоль маршрута располагаются археологические памятники, вы увидите древние наскальные рисунки, каменные изваяния, курганы. Стоимость палаточного проживания около 30 тыс. руб., за 40 тыс. руб. можно расположиться в кемпингах. Включено трёхразовое питание, услуги инструктора-гида, медицинская страховка, прокат снаряжения, доставка на маршрут и обратно (Барнаул или Горно-Алтайск).

Ладожское велотурне. Куда отправиться на недорогой активный отдых в России? На велотрассу в Южную Карелию. Стоимость недельного тура — до 15 тыс. руб. Цена с транспортным обслуживанием, работой инструкторов, прокатом снаряжения и питанием. Вас ждёт 25-километровый маршрут от озера Ятаскелампи до озера Маткаселькялампи, далее по маршруту памятники культурного наследия, водопады, посещение архитектурного комплекса бывшей финской ГЭС, Ладожского озера.

Сплав по реке Партизанская (Приморский край). 20-километровый маршрут по живописной и широкой реке. Достаточно простой для того, чтобы плыть и любоваться природой. Но организаторы придумали программу поинтересней. Двухдневный тур с опытными инструкторами, доступен с шестилетнего возраста (допускаются вместе со взрослыми). Представлен в виде приключенческой игры, целью которой является поиск клада, который припрятан где-то на берегу. Участвуют две команды. Игроки ориентируются по специальным знакам, которые отмечены на старинной карте. Стоимость — 3500 руб. с участника (при наборе группы от 15 человек). По окончании путешествия выдаётся памятный диплом.

Экскурсионно-познавательный отдых в 2021-м недорого

Места отдыха в России Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве. Кроме огромного количества музеев и выставок, можно побывать на обзорных экскурсиях, отправиться в экскурс по мистической части города, погулять по ночной столице, и, конечно, отправиться на Красную площадь, посетить собор Василия Блаженного, сходить в Оружейную палату в Кремле. Также интересно будет узнать театральную, литературную, кинематографическую, модную и гастрономическую составляющие Первопрестольной.

В Санкт-Петербурге. Второй по величине город в России. Где отдохнуть в Северной столице? Не стоит рассматривать отдых в Санкт-Петербурге как маршрут выходного дня, планируя посетить 2-3 интересных места. В этом городе даже полноценного отпуска может не хватить, чтобы побывать во всех прославленных местах и узнать их историю. Главное — найти профессионального и увлечённого своим делом гида.

По Золотому/Серебряному кольцу России. Выбирая, где отдохнуть в России, необязательно останавливаться на каком-либо одном городе. За одно путешествие можно охватить сразу несколько старинных городов, имеющих потрясающую историю и удивительную архитектуру. В турах запланировано посещение древних храмов, монастырей, оборонных сооружений, крепостных стен с башнями и таинственными переходами. Обозревать просторы предлагается на специальных комфортабельных автобусах, а опытный гид будет погружать вас в историю прошлых столетий, рассказывая удивительные вещи о каждой достопримечательности.

По Северному Кавказу. Это самый густонаселённый регион России, куда приезжают отдыхать, знакомиться с культурой и интересными достопримечательностями. Увлекательная и запоминающаяся поездка по направлению Адыгеи, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Алании, Ингушетии, Чечни, Дагестана запомнится богатым историческим наследием, красотой природы, удивительной культурой с особым менталитетом и, конечно, вкусной кухней.

Оздоровительные места отдыха в России

Где отдохнуть в России летом Viktor Pogontsev/Global Look Press

Куда можно съездить в России, чтобы поправить своё здоровье и отдохнуть от надоевшей суеты? Самое популярное направление для того, чтобы провести отпуск с пользой, — Кавказские Минеральные Воды. Конечно, это не отдых на море в России, но благодаря многочисленным полезным процедурам и познавательным программам удаётся очистить организм, защитить его от заболеваний и освежить своё сознание.

Комплексное лечение предлагается в следующих основных городах-курортах:

в Кисловодске — город-здравница № 1 в России, богатый нарзанными источниками;

в Ессентуках — славится наличием многочисленных минеральных вод;

в Пятигорске — здесь отдыхающих привлекают лечебно-оздоровительные учреждения и достопримечательности;

в Горячем Ключе — небольшой колоритный город в Краснодарском крае, в горах Большого Кавказа, почти со всех сторон окружённый горными вершинами. Носит гордое звание бальнеологического курорта.



Куда съездить отдохнуть в России — решать только вам, основываясь на бюджет, цель отдыха и результат, который хотели бы получить. Кто-то хочет новых впечатлений от развлечений, кто-то ищет заряда жизненных сил от природы, кто-то желает резко сменить сидячую работу на восхождение в горы или сплав по реке. Россия предоставляет безграничные возможности для всех видов отдыха!