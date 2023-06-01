«От бомбёжек всё трясётся»: что сейчас происходит в Шебекино Жители приграничного района рассказали NEWS.ru, как эвакуировались и укрывались от снарядов ВСУ

Фото: t.me/vvgladkov

Обстрелы Шебекино

Обстрелы города Шебекино Белгородской области этой ночью усилились настолько, что было принято решение об эвакуации жителей. За ночь там пострадали восемь человек, на границе предотвращен прорыв украинской диверсионной группы. Местных эвакуируют в пункты временного размещения (ПВР), самый крупный из них находится на стадионе «Белгород Арена». Что жители Шебекино, уже находящиеся в Белгороде, рассказывают об обстрелах города и что там происходит сейчас — в материале NEWS.ru.

Что жители Шебекино рассказывают об обстрелах и эвакуации

Мать и дочь из Шебекино рассказали журналисту NEWS.ru, что недовольны тем, как поздно была организована эвакуация местных жителей. Они отметили, что последние два дня в Шебекино были отдаленно слышны обстрелы, но в ночь на 1 июня ситуация стала невыносимой.

«Можно было это сделать по-другому и предупредить [об эвакуации] пораньше. Сказали: нет, приезжайте сами, если вы хотите. У нас однокомнатная квартира на пятом этаже. Но сейчас очень страшно. Сегодня с трех часов начали и до сих пор не заканчивается. Ребенок трое суток толком не спит. Мы его носим то в коридор, то в ванную, потому что в квартире однокомнатной окна, двери — всё трясет», — рассказали женщины.

Они выразили надежду, что скоро смогут вернуться в город и в свою квартиру.

«Мы хотим назад. Только переждать эти бомбежки и отодвинуть линию подальше. Вот когда они были в Волчанске, мы были спокойны. Как они ушли, это превратилось в треш», — говорит дочь.

Также они рассказали, что в квартире остались две канарейки, которых они не смогли вывезти с собой. Женщины утверждают, что определяли, когда начнутся обстрелы, по поведению этих птиц, которые незадолго до этого обычно прижимались друг к другу.

Как жители пережили два дня обстрелов

Пенсионерка Надежда из Шебекино также рассказала NEWS.ru, что город сильно обстреливали два дня подряд. Сегодня снаряды посыпались с полуночи до часа ночи, затем сильные обстрелы продолжились, по ее словам, с 03:00 до 06:30. В момент ударов женщина вместе с мужем и сыном находились в ванной.

«Мы просидели целую ночь до утра. В ванной сидели, прятались. Все дрожало, потом сын пришел и сказал, что вывозят нас из Шебекино. Мы вышли на площадь, стояли БТРы. Нас автобусами вывезли в Белгород», — рассказала Надежда.

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru Пенсионерка Надежда

Она призналась, что ей очень тяжело покидать город и она надеется скоро вернуться домой. Женщина поблагодарила власти и водителей, которые увезли их в Белгород из-под обстрелов.

«Не передать словами, как было тяжело покидать город. Мы благодарны руководству, военным, шоферам, которые везли нас на автобусах. Низко кланяемся до земли. Хотелось бы вернуться обратно домой. Мы думаем, что мы не навсегда, освободят ребята наш город, надеемся на это», — добавила Надежда.

Пенсионерка рассказала, что в городе был слух о прорыве украинских диверсантов и боях с ними.

«Слух шел, что они (украинские диверсанты. — NEWS.ru) прорвались и наши ребята ведут бой. Очень молимся за ребят, чтобы у них все получилось. Пока условия нормальные, сидим, немного успокоились, но бомбили сильно, это словами не передать, нас трясло. Сил никаких не было», — заявила женщина.

Попытка прорыва диверсантов в Белгородскую область

Российские военные 1 июня предотвратили попытку проникновения диверсантов ВСУ на территорию города Шебекино Белгородской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны РФ. В ведомстве подчеркнули, что украинские военные были отброшены назад, нарушения границы допущено не было.

«Сегодня утром ВС РФ <...> сорвана новая попытка киевского режима провести террористический акт в отношении гражданского населения города Шебекино Белгородской области. <...> Украинские террористические формирования <...> предприняли попытку вторжения на территорию РФ в районе населенного пункта Новая Таволжанка. <...> В результате активных действий <...> террористические формирования киевского режима, понеся существенные потери, отброшены», — сообщили в Минобороны.

Фото: МО Украины

В ведомстве добавили, что в результате отражения атаки были убиты более 30 бойцов ВСУ, а также уничтожены шесть единиц техники, включая боевую машину РСЗО «Град». Всего ВС РФ были отражены три атаки со стороны украинских военных. Ответным огнем было нанесено 11 ударов по позициям противника.

Что известно об обстрелах города

Гладков заявил, что сегодняшняя ночь для Шебекино вновь была напряженной. По его словам, город находился под непрекращающимся огнем: в полночь, 03:40 и 05:15 ВСУ обстреливали из «Града» центр и окраины города. На данный момент известно о восьми пострадавших, погибших нет. Губернатор рассказал, что при обстрелах поселка загорелись частный жилой дом и административное здание. Также снаряды попали в несколько других зданий в городе, включая многоквартирные дома. Утром после попадания снаряда загорелся пятиэтажный дом, пострадавших нет.

Фото: t.me/vvgladkov

Губернатор также рассказал, что самый крупный пункт временного размещения в «Белгород Арене» постепенно заполняется эвакуированными из Шебекино жителями. По его словам, вновь прибывших отправляют в свободные ПВР. Он добавил, что тем жителям, которые самостоятельно разместились у родственников и знакомых, регистрация в ПВР сегодня не требуется.

Медиазвёзды предлагают помощь местным жителям

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак предложила помощь жителям Белгородской области, которые находятся под обстрелами ВСУ. Она подчеркнула, что готова оплатить людям проживание и билеты до временных пунктов размещения.

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

«Я помогу с расселением жителям приграничных территорий Белгородской области, чьи дома оказались разрушенными в результате обстрелов. Моя редакция соберет данные, проверит их, передаст мне. После этого я сниму в Белгороде или в Москве и окрестностях несколько квартир для нескольких семей. Билеты, если понадобится, тоже на мне», — написала в Telegram Собчак.

Главный редактор RT Маргарита Симоньян также предложила материальную помощь жителям города Шебекино Белгородской области. Она сообщила, что готова оплатить переезд и жилье 10 семьям, которые обратятся к ней лично. Симоньян добавила, что впоследствии будет объявлен сбор средств.

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