Орбакайте становится «тайной певицей»: спасет ли ее клан Пугачевой?

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Кристина Орбакайте

После того как Кристина Орбакайте «низко пала» на концерте в БЗК «Октябрьский» в Санкт-Петербурге, вокруг ее немного подзабытого имени возникла кое-какая не вполне музыкальная возня.

Услуга за бюджетный счет

Прежде всего появилась информация, что на фоне слабого заполнения зала «Октябрьский» чиновники одного из районов Северной столицы выкупили 300 билетов на концерт певицы.

Начнем с того, что таким образом они демонстративно выразили свое несогласие с решениями об отмене концертов Орбакайте в Улан-Удэ, Красноярске, Хабаровске, Чите, Благовещенске, Братске и Новосибирске. Ну не стали отменять, так не стали. Предоставили престижную площадку, и ладно. Но какой хороший шанс выпал понять и прочувствовать в этот момент всю любовь и нелюбовь зрителей к дочке Аллы Борисовны. Пусть бы публика сама решила: нести ли свои «от 1500 до 8000 рублей» в кассу или найти «своим кровным» лучшее применение.

С чего бы это кому-то приспичило покрывать угасающую популярность артистки, да еще и не из своего кармана, а из кошельков питерцев? Ведь речь идет, вдумайтесь, о бюджетных деньгах.

И другие исполнители

Удивительное все-таки свойство людей, близких Примадонне, влипать в какие-то неприглядные истории. То Филипп, то Кристина. Про Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), возомнившего себя мессией, вообще молчу. То сама Алла, исполненная весенних чувств, ляпнет впроброс: «Не сдавайтесь! Не унывайте!», и либеральная публика носится с этими словами как «дурень с писаной торбой», возомнив себя едва ли не декабристами. Но нет! Какой уж тут декабрь? Филипп от имени бывшей жены давно пытается запустить весну.

А Кристина, предположительно, тайно готовится к концерту, посвященному Женскому дню 8 Марта. В самом деле имя Орбакайте не указано среди участников большого весеннего концерта в Государственном Кремлевском дворце. Так, всего за два года прежде популярная певица откатилась в категорию «и другие исполнители». Вот так она теперь и будет выступать. Скрытно, без рекламы и, видимо, за скромные гонорары.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Кристина Орбакайте

Шанс для певицы

Здесь стоило бы вспомнить, что с самого начала поющая Кристина Орбакайте была «маминым проектом». Как удалось из девушки с весьма скромными вокальными данными сделать популярную артистку, всегда вызывало удивление. Впрочем, если вспомнить легендарную Клавдию Шульженко, то она тоже не обладала сильным голосом. Однако всенародную любовь заслужила сама, выступая на фронтах Великой Отечественной.

Похожий шанс был и у Кристины. Но она выбрала жизнь в Америке и невнятную позицию по отношению к СВО.

Жизнь на двух стульях

Думаю, если бы прежде имя артистки не указали в афише большого концерта, мы бы стали свидетелями грандиозного скандала. Уж мама не пожалела бы тряхнуть своими связями. А сейчас Кристина Орбакайте вполне удовлетворена своим гонораром. И еще тем, что остались добрые и влиятельные люди, которые протащат певицу в сборный концерт и даже организуют сольник. И даже дадут команду выкупить билеты за бюджетные деньги. И иногда возникает странное ощущение, что российским шоу-бизнесом по-прежнему рулит Примадонна.

Ну а что касается падения Кристины на последнем концерте, то это вполне себе нормальная практика для человека, который пытается балансировать, сидя на двух стульях.

Читайте также:

Психопаты среди нас: когда чрезмерная агрессия — это симптом

Самолеты МС-21 и SJ 100: почему перенесли старт производства

Почему Шольц испугался Путина: Украина не получит «оружие возмездия»

Прав ли Соседов: кому можно петь гимн России, а кому не надо позориться?