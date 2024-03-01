Психопаты среди нас: когда чрезмерная агрессия — это симптом

Фото: KPA/Global Look Pres

Кадр из фильма «Американский психопат»

Недавно Университет Англии Раскина в Кембридже анонсировал новое исследование специалиста в области корпоративной психопатии Клайва Бодди. Ученый утверждает, что в действительности женщин-психопатов в пять раз больше, чем принято считать, ранее наука говорила, что их меньше, чем мужчин с подобными отклонениями. Врач-психиатр и блогер Андрей Хватков рассказал NEWS.ru, как дела обстоят на самом деле, почему у женщин реже диагностируют психопатию и насколько психопаты опасны для общества.

Психопаты бывают разные

— Есть два больших деления: серьезные психические отклонения, такие как шизофрения, психозы, галлюцинации, а также пограничные состояния. Последние представлены двумя типами людей: невротиками, которые из-за всего переживают, и психопатами, которые агрессивны, вспыльчивы и демонстративны.

Среди настоящих психопатов бывают настолько грубые и не контролирующие себя, что порой им приходится отбывать сроки в местах лишения свободы или лежать в психушке.

Психопатия — устаревший термин

— Психопатия — это просто термин, к тому же немного устаревший, сейчас мы от него отходим. В целом речь идет о пограничном расстройстве личности (ПРЛ).

При этом всегда, когда мы говорим про какой-то диагноз, будет иметь место какое-то расстройство личности. Просто ПРЛ находится посередине между нормой и серьезной психической патологией.

Фото: Warner Bros. Pictures Кадр из фильма «Джокер»

Среди женщин психопатов не меньше

— Если мы возьмем какое-то классическое, советское представление о психопатии, то выходит, что она больше характерна для мужчин, чем для женщин. По соотношению это примерно 4:1. Так было. Но сейчас тенденция поменялась. И вот в каком ключе.

Психопатия как считалась недружественным взаимодействием с другим человеком, так и считается. Просто теперь в расчет стали брать не только открытую психопатию, которая характерна преимущественно для мужчин и нередко проявляется в физической агрессии, но и скрытую.

Если говорить о психопатии как об абьюзе и манипуляциях, то соотношение мужчин и женщин получается примерно одинаковое. Говорить, что среди мужчин психопатов больше, чем среди женщин, неверно.

Скрытая психопатия — продукт социума

— В целом психопатия проявляется агрессией, раздражительностью, вспыльчивостью, хамством, конфликтностью, физическим и моральным насилием.

Разница в психопатическом поведении мужчин и женщин имеет социальные и гендерные причины. Это традиции, ментальность, воспитание и так далее. Например, в России мужчина может ударить кулаком по столу, сказать: «Я в доме хозяин, всем молчать!» А для женщин остается только скрытый вариант агрессии.

Фото: KPA/Global Look Pres Кадр из фильма «Основной инстинкт»

Как выглядит психопатия у мужчины? Он наорал, обозвал, ударил или что-нибудь разбил. Женская же психопатия тоже может быть открытой, но в таком виде она встречается гораздо реже. Обычно женщины-психопаты реализуют свои потребности скрытно, через манипуляции, сравнения, ментальное насилие.

Открытый психопат — это человек, который, условно говоря, напился, подрался и попал в СИЗО. У него может быть работа, он не слабоумен, просто у него есть проблемы с самоконтролем, ему сложно контролировать свои импульсивные поступки. Скрытый же психопат совершает ментальный абьюз: он постоянно чем-то недоволен, обвиняет других, играет на чувстве стыда.

Иногда психопатам требуется принудительное лечение

— Психопатия несет в себе определенные риски для общества. Но это скорее частные случаи. Нужно понимать, что психопат — это все-таки не тот, у кого есть серьезное психическое расстройство. Но при этом он ведет себя не как обычный человек.

Как это может проявляться? Например, водителя подрезали на дороге. В норме он подумает: «Ну подрезали и подрезали, может, торопится человек». Но психопат никогда не сможет остановиться: он догонит, сам подрежет, откроет окно и еще плюнет. Ему будут неважны последствия.

Психиатрия оценивает только поступки. Поэтому если человек просто орет и больше ничего не делает, то психопатом его назвать сложно. Скорее всего, у него просто истероидный тип личности. Но если у человека наблюдаются серьезные социально опасные изменения в поведении, тогда уже нужно обращаться к специалисту, который поставит диагноз, назначит препараты.

Фото: Beitia Archives/DIGITAL PRESS/Global Look Press Кадр из фильма «12 обезьян»

Бывают случаи, когда лечение назначается принудительно, по решению суда: допустим два соседа поспорили, после чего один из них достал ружье и напал на оппонента. Тут речь идет уже о преступлении, а не просто агрессии.

Психопатами не рождаются

— В вопросе развития психопатии есть фактор наследственности. То есть если в роду имеются люди с любыми психическими расстройствами, то риск стать психопатом будет повышенным. То же касается людей с алкогольной и наркотической зависимостями.

Бывает, что психопатию провоцируют различные инфекции или травмы, которые приводят к изменениям в работе мозга. Но это единичные случаи.

Фактор воспитания тоже имеет место. Нередко специалисты указывают на психотравмирующие ситуации, детские травмы. Но тут все же чаще говорят в контексте психопатии у мужчин, мол, мама в детстве не любила. Хотя женщин это тоже касается.

В России психопатов не больше, чем в других странах

— Сказать, что одна страна более психопатична, чем другая, нельзя. Серьезных исследований на эту тему не было. Но в целом можно сказать, что это несильно зависит от ментальности: то есть психопаты есть и в России, и в Индии, и в любой другой стране.

Тут нужно понимать, что есть факторы, которые могут усугубить ситуацию по количеству психопатов. Среди них низкий уровень жизни, высокий уровень алкоголизма и наркомании.

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