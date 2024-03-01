Чиновники купили 300 билетов на Орбакайте на деньги из бюджета Mash: в Петербурге чиновники потратили 1 млн рублей на концерт Орбакайте

Telegram-канал Mash сообщает, в Санкт-Петербурге администрация поселка Усть-Ижора купила 300 билетов на концерт Кристины Орбакайте в БКЗ «Октябрьский» на сумму в 1 миллион рублей. При этом, по данным канала, чиновники заявили, что все уже отменили, а в «Октябрьском» сообщили, что концерт состоится.

Как пишет Mash, в администрации подтвердили, что хотели устроить праздник 3 марта, однако потом все отменили под давлением общественности — местные жители выразили свое недовольство в связи с планами чиновников посетить концерт Орбакайте на фоне массовой отмены ее выступлений в разных городах России. Сотрудники БКЗ в разговоре с журналистами канала заявили, что никаких изменений в концертной программе нет, все намеченные на ближайшее время мероприятия состоятся.

Ранее источник издания «Абзац» заявил, что певица Кристина Орбакайте готова выступить перед участниками специальной военной операции. Он также утверждает, что артистка не будет отказываться, если ей предложат спеть для бойцов в лечебных учреждениях.

Ранее сообщалось об отмене концертов Орбакайте сразу в нескольких городах: во Владивостоке, Иркутске и Красноярске. Продюсер Леонид Дзюник в свою очередь призывал не травить Кристину Орбакайте и не отменять ее концерты. Он добавил, что от этого страдают рядовые зрители и творческий коллектив певицы.