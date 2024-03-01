Музыкальный критик Сергей Соседов поднял, на мой взгляд, интересную тему: кто может исполнять государственный гимн России, а кому лучше этого не делать. Причем он даже не стал употреблять таких категоричных слов, как «запретить», «не позволять», ограничившись корректной фразой: «приглашать не нужно».

«Красиво, мощно, диапазонально»

Не суть важно, кого назвал критик в качестве «неподходящих». Гораздо интереснее его точная и профессиональная аргументация: «гимн должен быть исполнен красиво, мощно, диапазонально». Не слышал прежде такого термина «диапазонально». Но смысл его вполне понятен: речь идет о широком вокальном диапазоне исполнителя. Что ж, мне эти критерии представляются справедливыми и не дающими повода для дискуссии. Однако Сергей Соседов довольно скоро получил контрвыпад со стороны рэпера Натана.

Не замечая предъявленных музыкальным критиком требований к вокалу исполнителя гимна, оппонент решил сосредоточиться на такой категории, как честь: «Я считаю, что в современной России, если ты уже знаешь слова гимна, это большая честь. Поэтому не надо докапываться, достойно или недостойно. Учите гимн и знайте его наизусть, это достойно», — заявил Натан.

От вокала — к чести

Лично я не нахожу здесь никакого противоречия, поскольку гимн, честь и прекрасные вокальные данные — это все неразрывно связано.

Что ж, про сильный голос более-менее понятно. Трудно представить, как с их скромными возможностями гимн смогли бы исполнить такие вполне себе известные мастера, как Михаил Шуфутинский или Александр Буйнов, к примеру. Ну, или какая-нибудь условная Алена Свиридова или Апина.

Давайте лучше поговорим о таком критерии, как честь. Нет сомнений, что исполнение российского гимна на официальных мероприятиях требует от певца особой репутации. Гимн, герб, флаг — это державные атрибуты. И причастность к ним — дело самых достойных. Самый достойный несет государственный флаг Российской Федерации на открытии Олимпийских игр. Самые достойные проносят Знамя Победы во время военного парада на Красной площади.

Зрители на праздничном концерте «Одна страна, одна семья, одна Россия!» на Красной площади в МосквеФото: Рамиль Ситдиков/РИА НовостиЗрители на праздничном концерте «Одна страна, одна семья, одна Россия!» на Красной площади в Москве

А что же SHAMAN?

В последнее время SHAMAN исполнял гимн многократно, что здорово раздражает его оппонентов и некоторых коллег по цеху. Но с точки зрения каких-то репутационных провалов — это не к нему. Скорее вопросы вызывает приглашение Димы Билана исполнить гимн на официальном открытии Игр будущего в Казани 21 февраля в присутствии глав государств. Творческое направление, в котором работает SHAMAN, тоже не вызывает сомнений. Наконец возьмем две его самые известные композиции — «Встанем» и «Я русский». Ведь, по сути, это тоже гимны, созданные самим певцом. Не считаю его исполнение государственного гимна эталонным, но, безусловно, имеющим право на существование.

А нужны ли эксперименты?

Вообще, я не сторонник того, как экспериментируют с исполнением гимна, передавая его от одного певца к другому. Мне кажется, здесь нужен консерватизм. Есть официальная версия в исполнении Государственной капеллы Московского Кремля под аккомпанемент Президентского оркестра РФ. Исполнение безукоризненное.

«Красиво, мощно, диапазонально!» — все, как нравится Сергею Соседову. К тому же исполнение обезличено, а это гарантия того, что у капеллы не будет проблем с репутацией и завистники ей не грозят.

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