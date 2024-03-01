Прав ли Соседов: кому можно петь гимн России, а кому не надо позориться?

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Сергей Соседов

Музыкальный критик Сергей Соседов поднял, на мой взгляд, интересную тему: кто может исполнять государственный гимн России, а кому лучше этого не делать. Причем он даже не стал употреблять таких категоричных слов, как «запретить», «не позволять», ограничившись корректной фразой: «приглашать не нужно».

«Красиво, мощно, диапазонально»

Не суть важно, кого назвал критик в качестве «неподходящих». Гораздо интереснее его точная и профессиональная аргументация: «гимн должен быть исполнен красиво, мощно, диапазонально». Не слышал прежде такого термина «диапазонально». Но смысл его вполне понятен: речь идет о широком вокальном диапазоне исполнителя. Что ж, мне эти критерии представляются справедливыми и не дающими повода для дискуссии. Однако Сергей Соседов довольно скоро получил контрвыпад со стороны рэпера Натана.

Не замечая предъявленных музыкальным критиком требований к вокалу исполнителя гимна, оппонент решил сосредоточиться на такой категории, как честь: «Я считаю, что в современной России, если ты уже знаешь слова гимна, это большая честь. Поэтому не надо докапываться, достойно или недостойно. Учите гимн и знайте его наизусть, это достойно», — заявил Натан.

От вокала — к чести

Лично я не нахожу здесь никакого противоречия, поскольку гимн, честь и прекрасные вокальные данные — это все неразрывно связано.

Что ж, про сильный голос более-менее понятно. Трудно представить, как с их скромными возможностями гимн смогли бы исполнить такие вполне себе известные мастера, как Михаил Шуфутинский или Александр Буйнов, к примеру. Ну, или какая-нибудь условная Алена Свиридова или Апина.

Давайте лучше поговорим о таком критерии, как честь. Нет сомнений, что исполнение российского гимна на официальных мероприятиях требует от певца особой репутации. Гимн, герб, флаг — это державные атрибуты. И причастность к ним — дело самых достойных. Самый достойный несет государственный флаг Российской Федерации на открытии Олимпийских игр. Самые достойные проносят Знамя Победы во время военного парада на Красной площади.

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости Зрители на праздничном концерте «Одна страна, одна семья, одна Россия!» на Красной площади в Москве

А что же SHAMAN?

В последнее время SHAMAN исполнял гимн многократно, что здорово раздражает его оппонентов и некоторых коллег по цеху. Но с точки зрения каких-то репутационных провалов — это не к нему. Скорее вопросы вызывает приглашение Димы Билана исполнить гимн на официальном открытии Игр будущего в Казани 21 февраля в присутствии глав государств. Творческое направление, в котором работает SHAMAN, тоже не вызывает сомнений. Наконец возьмем две его самые известные композиции — «Встанем» и «Я русский». Ведь, по сути, это тоже гимны, созданные самим певцом. Не считаю его исполнение государственного гимна эталонным, но, безусловно, имеющим право на существование.

А нужны ли эксперименты?

Вообще, я не сторонник того, как экспериментируют с исполнением гимна, передавая его от одного певца к другому. Мне кажется, здесь нужен консерватизм. Есть официальная версия в исполнении Государственной капеллы Московского Кремля под аккомпанемент Президентского оркестра РФ. Исполнение безукоризненное.

«Красиво, мощно, диапазонально!» — все, как нравится Сергею Соседову. К тому же исполнение обезличено, а это гарантия того, что у капеллы не будет проблем с репутацией и завистники ей не грозят.

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