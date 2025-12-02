Опубликованы кадры «охоты» российского спецназа на пехоту ВСУ под Харьковом «РВ»: спецназ «Анвар» устроил охоту на пехоту ВСУ в Харьковской области

Спецназ «Анвар» устроил охоту на пехоту Вооруженных сил Украины в Харьковской области, сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Он также опубликовал соответствующие кадры. По данным источника, таким образом российские военнослужащие поддерживают наступление в регионе.

Как уточнил канал, бойцы спецназа выявляют противника на Харьковском направлении в круглосуточном режиме. Они уничтожают как подразделения, так и отдельных солдат украинской армии.

Ранее в Сети появились кадры освобождения населенного пункта Доброполье в Запорожской области, снятые с воздуха. Судя по ним, российские дроны били по военной технике противника, а также по постройкам, которые позже загорались. На видео можно заметить инженерные заграждения, стоящие в полях. Кроме того, в процессе освобождения военные размещали в населенном пункте российский триколор.

До этого глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин рассказал, что серьезных линий обороны ВСУ на участке от поселка Ямполь до города Славянска не наблюдается. По его словам, противник уже порядка четырех-пяти месяцев «строит в самом Славянске, на окраине города». Министерство обороны не комментировало эти данные.