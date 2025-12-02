Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
02 декабря 2025 в 13:56

Опубликованы кадры «охоты» российского спецназа на пехоту ВСУ под Харьковом

«РВ»: спецназ «Анвар» устроил охоту на пехоту ВСУ в Харьковской области

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Спецназ «Анвар» устроил охоту на пехоту Вооруженных сил Украины в Харьковской области, сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Он также опубликовал соответствующие кадры. По данным источника, таким образом российские военнослужащие поддерживают наступление в регионе.

Как уточнил канал, бойцы спецназа выявляют противника на Харьковском направлении в круглосуточном режиме. Они уничтожают как подразделения, так и отдельных солдат украинской армии.

Ранее в Сети появились кадры освобождения населенного пункта Доброполье в Запорожской области, снятые с воздуха. Судя по ним, российские дроны били по военной технике противника, а также по постройкам, которые позже загорались. На видео можно заметить инженерные заграждения, стоящие в полях. Кроме того, в процессе освобождения военные размещали в населенном пункте российский триколор.

До этого глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин рассказал, что серьезных линий обороны ВСУ на участке от поселка Ямполь до города Славянска не наблюдается. По его словам, противник уже порядка четырех-пяти месяцев «строит в самом Славянске, на окраине города». Министерство обороны не комментировало эти данные.

ВС РФ
ВСУ
СВО
кадры
Харьковская область
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Психиатр рассказал, чем можно заменить хоббидоггинг
Адвокат ответил, встанет ли Верховный суд на сторону Лурье
Брянская область попала под удар БПЛА посреди дня
Акции «Ленфильма» перешли в собственность Петербурга
Эксперт оценил, сколько Россия заработает на экспорте мяса
В Раде заблокировали трибуну на фоне требований отставки кабмина
Кардиолог дала советы, что делать при гипертоническом кризе
В России могут ввести новые правила для заводчиков питомцев
Россияне вынесли Долиной «народный приговор» из-за скандала вокруг квартиры
В Госдуме ответили, сколько времени ЕС хочет продолжать конфликт на Украине
Юрист ответил, удастся ли решить проблему буллинга в Сети введением штрафов
Панжинский раскрыл, когда российские лыжники смогут выступить на Кубке мира
«Как всегда весело»: Алаудинов сообщил о блокировке ВСУ под Сумами
«Праздновать пока рано»: тренер Бородавко об отмене запрета FIS
В Госдуме объяснили решение CAS о допуске российских лыжников на Олимпиаду
В Porsche подтвердили проблемы с запуском двигателя у авто в России
На Украине задержали британского шпиона
Госслужащим Петербурга сообщили приятную новость о медстраховании
«Экономический закон»: эксперт о желании россиян покупать мясо подешевле
Частный пансионат закрыли после госпитализации 88-летней пенсионерки
Дальше
Самое популярное
Картошку теперь не жарю в тонне масла: готовлю картофельный гратен «Дофинуа» — французская запеканка. Сливочная, ароматная и всегда удачная
Общество

Картошку теперь не жарю в тонне масла: готовлю картофельный гратен «Дофинуа» — французская запеканка. Сливочная, ароматная и всегда удачная

Никаких драников и оладий! Пеку гратен дофинуаз — французскую картошку под сырной корочкой
Общество

Никаких драников и оладий! Пеку гратен дофинуаз — французскую картошку под сырной корочкой

Медовик больше не делаю! Теперь главный хит — торт «Бархат» с сырной начинкой: нежнее облака
Общество

Медовик больше не делаю! Теперь главный хит — торт «Бархат» с сырной начинкой: нежнее облака

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.