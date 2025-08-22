Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
22 августа 2025 в 10:49

Операторы БПЛА разнесли блиндаж и пункт дислокации украинских войск в ДНР

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Операторы БПЛА 150-й гвардейской мотострелковой дивизии Южной группировки войск поразили блиндаж и два пункта временной дислокации украинских войск на Константиновском направлении в Донецкой Народной Республике, сообщили в Министерстве обороны России. Цели находились в районе населенного пункта Плещеевка, передает ТАСС.

В районе населенного пункта Плещеевка операторами БПЛА 150-й гвардейской мотострелковой дивизии Южной группировки войск в ходе воздушной разведки и патрулирования зон ответственности обнаружены блиндаж и пункт временной дислокации личного состава ВСУ, — говорится в сообщении.

Кроме того, операторы БПЛА 150-й гвардейской мотострелковой дивизии выявили пункт временной дислокации противника на шахте «Новодзержинская» на Константиновском направлении. Это произошло благодаря неосторожному передвижению украинской пехоты. Цель накрыли огнем артиллерии.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщал, что российские войска атаковали штаб 77-й аэромобильной бригады Десантно-штурмовых войск армии Украины, ликвидировав командование. По его данным, удар наносился с помощью авиабомбы ФАБ-3000. Минобороны России эту информацию не комментировало.

ДНР
ВС РФ
ВСУ
БПЛА
беспилотники
Блиндажи
