https://static.news.ru/photo/53a195c0-5366-11ea-b1bb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Toby_Parsons /pixabay.com

Общероссийский народный фронт (ОНФ) составил список самых дорогих автомобилей, купленных госкомпаниями и компаниями с госучастием. Информация следует из пресс-релиза Общероссийского общественного движения «Народный фронт «За Россию».

Когда мы только начали публиковать «Индекс расточительности», в раздел «Закупка автомобилей» частенько попадали органы власти. После принятия постановления о нормировании, которое было предложено экспертами ОНФ, в «Индексе» оказались госкомпании и компании с госучастием, которые проводят закупки по 223-ФЗ, — сообщил координатор Бюро расследований ОНФ в Сибирском федеральном округе Константин Юденко.

Несмотря на последующий отказ от закупки, первое место в индексе заняло АО «Конструкторское бюро приборостроения им. академика А. Г. Шипунова» (входит в состав холдинга «Ростех»). Компания хотела приобрести автомобиль стоимостью 12,3 млн рублей (BMW 750Li xDrive или эквивалент).

На втором месте Акционерное общество «В/О «Алмазювелирэкспорт». Компания закупила автомобиль за почти 11,3 млн рублей. Тройку лидеров замыкает ГУП «Медицинская техника и фармация Татарстана». Предприятие купило автомобиль за 10,89 млн рублей. Уточняется, что это Range Rover 5.0L V8 S/C Autobiography — TL6. Автомобиль оснащён панорамной крышей и сенсорными механизмами.

Массаж, панорамные крыши, кожаные сиденья, всевозможные виды отделки салона — это только малый перечень того, что встречается экспертам в технических заданиях по закупке автомобилей. Да, с одной стороны, предприятия вправе заявить, что они — прибыльные и могут тратить средства, как им хочется, но с другой — это предприятия с государственным участием, а значит, на них ложится повышенная социальная ответственность, — пояснил координатор Бюро расследований ОНФ, депутат Госдумы Антон Гетта.

Также в списке присутствуют ООО «Черноморские круизы» (учредитель — ФГУП «Росморпорт»), компания закупила автомобиль за почти 10 млн рублей, несколько дочерних обществ ПАО «Газпром» (стоимость каждого автомобиля около или чуть больше 9 млн рублей), ПАО «Аэрофлот» (автомобиль стоит больше 9 млн рублей), АО «Ордена Трудового Красного Знамени Научно-исследовательский институт автоматической аппаратуры им. академика В. С. Семенихина» (входит в «Ростех») закупил автомобиль за 8 млн рублей. Десятку замыкает ОАО «Красноярский завод цветных металлов имени В. Н. Гулидова» с автомобилем за почти 8 млн рублей.

Отмечается, что некоторые компании, например, ПАО «Газпром», закупили автомобили на крупную сумму партиями.

По итогам 2019 г. в «Индекс расточительности» мы включили десять заказчиков, планировавших приобрести 17 автомобилей на общую сумму 158,7 млн рублей, — пояснил Константин Юденко.

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