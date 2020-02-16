Советский кабриолет ЗИЛ-111В, на котором 14 апреля 1961 года торжественно проехал по Москве первый космонавт Юрий Гагарин, выставили на торги за $3 млн. Покупателей на лот в итоге так и не нашлось.
Об этом
ЗИЛ-111В собирался вручную по особому заказу. В год производилось не более 15 автомобилей. 12 таких машин получили высшие партийные чиновники.
Как сообщал NEWS.ru, в январе на аукционе в Москве была продана рукопись песни Владимира Высоцкого «Палач». Покупатель отдал за лот 700 тысяч рублей.
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