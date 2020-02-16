https://static.news.ru/photo/13a3fc18-50b1-11ea-acd6-fa163e074e61_660.jpg Лот №35 кабриолет ЗИЛ-111B Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Советский кабриолет ЗИЛ-111В, на котором 14 апреля 1961 года торжественно проехал по Москве первый космонавт Юрий Гагарин, выставили на торги за $3 млн. Покупателей на лот в итоге так и не нашлось.

Об этом сообщает РИА Новости. В аукционном доме «Литфонд» рассказали информагентству, что полученная на торгах выручка составила около 10 млн рублей. Новых владельцев нашли коллекция из 21 модели американских игрушечных машин, автомобили Porsche 911 и ГАЗ-3111, а также несколько плакатов.

ЗИЛ-111В собирался вручную по особому заказу. В год производилось не более 15 автомобилей. 12 таких машин получили высшие партийные чиновники.

Как сообщал NEWS.ru, в январе на аукционе в Москве была продана рукопись песни Владимира Высоцкого «Палач». Покупатель отдал за лот 700 тысяч рублей.