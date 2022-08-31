«Он предатель, а не генсек»: в КПРФ отреагировали на смерть Горбачева Замглавы фракции КПРФ Коломейцев назвал Горбачева предателем

Фото: Aleksey Ivanov/Global Look Press

Первый заместитель главы фракции КПРФ в Госдуме Николай Коломейцев заявил о том, что Михаил Горбачев был предателем, который разушил государство. Таким образом представитель компартии отреагировал на новость о смерти экс-президента СССР. Слова парламентария приводит РИА Новости.

Да предатель он, а не генеральный секретарь. Он разрушил государство, прецедент предательства сверху. Это синоним предательства, — заявил Коломейцев.

Экс-президент СССР Михаил Горбачев умер 30 августа после тяжелой и продолжительной болезни на 92-м году жизни в Центральной клинической больнице. Политика похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве в родовом захоронении рядом с супругой Раисой.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш сказал, что Михаил Горбачев был государственным деятелем, изменившим ход истории, политиком, больше, чем кто-либо другой, сделавшим для мирного завершения холодной войны.