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Россия

Объём выпуска вакцины «Спутник V» в ближайшее время вырастет до 2 млн доз

08:11, 04 декабря 2020
Фото: sputnikvaccine.com

Двух миллионов доз достигнет в ближайшее время объём выпуска вакцины «Спутник V», сообщили в Минпромторге РФ.

По данным ведомства, это позволит приступить к вакцинации населения.

Как писал NEWS.ru, Сербия получила для экспертизы образцы российской вакцины «Спутник V». В Белград прибыли 20 доз препарата. Белград заявлял о заинтересованности в совместном производстве вакцины против коронавируса вместе с Россией. По данному поводу уже состоялись переговоры главы Минпромторга Дениса Мантурова и председателя правительства Сербии Аны Брнабич.

Ранее президент РФ Владимир Путин объявил о начале массовой вакцинации от коронавируса в РФ. Одновременно с появлением первых результатов третьей фазы испытаний российской разработки «Спутник V» всё больше государств начали проявлять к ней интерес.

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