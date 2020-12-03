Объём выпуска вакцины «Спутник V» в ближайшее время вырастет до 2 млн доз

https://static.news.ru/photo/07f42188-35f1-11eb-aa8e-fa163e074e61_660.jpg Фото: sputnikvaccine.com

Двух миллионов доз достигнет в ближайшее время объём выпуска вакцины «Спутник V», сообщили в Минпромторге РФ.

По данным ведомства, это позволит приступить к вакцинации населения.

Как писал NEWS.ru, Сербия получила для экспертизы образцы российской вакцины «Спутник V». В Белград прибыли 20 доз препарата. Белград заявлял о заинтересованности в совместном производстве вакцины против коронавируса вместе с Россией. По данному поводу уже состоялись переговоры главы Минпромторга Дениса Мантурова и председателя правительства Сербии Аны Брнабич.

Ранее президент РФ Владимир Путин объявил о начале массовой вакцинации от коронавируса в РФ. Одновременно с появлением первых результатов третьей фазы испытаний российской разработки «Спутник V» всё больше государств начали проявлять к ней интерес.