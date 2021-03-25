«Нет побочных эффектов»: Песков рассказал о здоровье Путина после прививки

https://static.news.ru/photo/f0ae6956-8d53-11eb-bda4-96000091f725_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин хорошо себя чувствует после вакцинации против коронавирусной инфекции. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Владимир Путин сделал прививку первым компонентом вакцины во вторник, 23 марта. Мероприятие было непубличным, позже Песков уведомил представителей СМИ о том, что вакцинация прошла успешно. Спустя несколько дней, по его словам, российский лидер не испытывает проблем со здоровьем.

У президента не наблюдается никаких побочных эффектов. Он чувствует себя хорошо и хорошо переносит вакцину, — цитирует ТАСС представителя Кремля.

Стоит отметить, что накануне Дмитрий Песков уже отвечал на аналогичный вопрос журналистов. Он пояснил, что президент не вернётся к привычному графику работы до завершения процесса вакцинации. Про словам Пескова, сделать прививку вторым компонентом Путин должен приблизительно через три недели после получения первой дозы препарата.

При этом в Кремле не раскрывают, какой именно вакциной привился президент. Как подчеркнул его пресс-секретарь, об этом знает сам Путин и его врач. Но это, заметил Песков, несущественно, поскольку все три существующие российские вакцины «надёжны, эффективны и безопасны».

На данный момент в России разработано три препарата. Это «Спутник V» центра Гамалеи, «ЭпиВакКорона» центра «Вектор», а также «КовиВак» центра Чумакова. На совещании по вакцинации населения Путин подчеркнул, что первые партии вакцины «КовиВак» уже произведены.

Ранее NEWS.ru писал, что российские тест-системы и вакцины эффективны не только в отношении базового штамма коронавирусной инфекции. Они работают и против так называемых британской и южноафриканской разновидностей, заявила зампредседателя правительства Татьяна Голикова.