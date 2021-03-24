Песков рассказал, когда Путин вернётся к обычному графику

https://static.news.ru/photo/b38c3852-8cac-11eb-8095-96000091f725_660.jpg Дмитрий Песков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил на вопрос о том, когда Владимир Путин начнёт работу по обычному графику, в том числе с участием СМИ.

По его словам, этого точно не произойдёт до завершения процесса вакцинации главы государства: 23 марта он вколол первую фазу вакцины, однако ему необходимо будет делать ещё один укол, передаёт РБК.

До завершения процесса вакцинации точно нет. Потом будем смотреть по обстоятельствам, — сказал он.

О намерении вакцинироваться Владимир Путин сообщил в понедельник во время совещания по вакцинации населения. Прививку он сделал во вторник, 23 марта. Мероприятие было непубличным. Дмитрий Песков уточнил, что президент не является сторонником вакцинации «под камеры», он и без этого многое делает для пропаганды российских вакцин.

Ранее NEWS.ru писал, что Владимир Путин привился от коронавируса российской вакциной «Спутник V». Такое предположение сделал Александр Гинцбург, директор центра имени Гамалеи, где препарат разработали. При этом сам Путин, а также Песков отказываются сообщить, какую вакцину использовал глава государства.