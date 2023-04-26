«Не видим перспектив»: крупная нефтегазовая компания порвала с Россией Wintershall Dea решила окончательно уйти из России

Фото: Friso Gentsch/dpa/Global Look Press

Немецкая нефтегазовая компания Wintershall Dea планирует окончательно уйти из России и вывести свой персонал из страны, сообщил глава фирмы Марио Мерен. По его словам, которые приводит ТАСС в Wintershall Dea не видят перспектив в продолжении сотрудничества с Россией. По словам Мерена, в офисе компании в Санкт-Петербурге на данный момент осталось менее 50 человек, что на 50% меньше, чем на начало 2023 года.

Мы больше не видим перспектив энергетического сотрудничества с Россией в обозримом будущем. Наше решение окончательное, — сказал Мерен.

Он уточнил, что в последние недели компания начала процесс закрытия офиса в Санкт-Петербурге, сокращая числоместных коллег, а также вернула экспатриированных коллег из России обратно в их домашние юрисдикции. Фирма также рассматривает различные опции по выходу из российских активов.

2 февраля нидерландская фирма Shell подписала документы с «Газпром нефтью» о продаже своей 50-процентной доли в совместном предприятии Salym Petroleum Development.

Shell также сообщила, что ее контракты на покупку российского газа и нефтепродуктов завершились в конце 2022 года. Прекращены все долгосрочные закупки нефти из РФ у сторонних организаций. У британской компании сохраняются два долгосрочных контракта с российскими компаниями на закупку СПГ. Однако в третьем квартале один из контрагентов остановил поставки.