Shell продает свою долю в российском нефтяном проекте Shell подписала документы c «Газпром Нефтью» о продаже 50% доли в салымском СП

Фото: salympetroleum.ru

Shell подписала документы с «Газпром нефтью» о продаже своей 50-процентной доли в совместном предприятии Salym Petroleum Development. Сделку должны согласовать российские власти, говорится в ежеквартальном отчете англо-нидерландской компании.

Двадцать второго декабря 2022 года Shell подписала с «Газпром нефтью» документы о продаже своей 50-процентной доли в компании Salym Petroleum Development Limited Liability Company. Завершение сделки зависит от ряда согласований в Российской Федерации, — отмечается в документе.

Shell также сообщила, что ее контракты на покупку российского газа и нефтепродуктов завершились в конце 2022 года. Прекращены все долгосрочные закупки нефти из РФ у сторонних организаций. У британской компании сохраняются два долгосрочных контракта с российскими компаниями на закупку СПГ. Однако в третьем квартале один из контрагентов остановил поставки.

Компания Salym Petroleum Development была образована в 1996 году как совместное предприятие концерна Shell и российской нефтяной компании «Эвихон» (которую в конце 2000-х гг. приобрела «Газпром нефть») с целью освоения Салымской группы месторождений.

Ранее компания Shell решила списать свою долю в 27,5% в проекте «Сахалин-2» размером $1,6 млрд, эти активы перешли в собственность «Газпрома».