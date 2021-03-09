Названы регионы, где жители уделяют максимум времени культуре, СМИ и досугу

https://static.news.ru/photo/e714cb3e-80f5-11eb-a907-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские мужчины заняты культурными мероприятиями, досугом, СМИ и спортом в среднем по 3 часа 28 минут в день, женщины — по 2 часа 43 минуты в день. С такими данными Росстата ознакомился NEWS.ru.

Как следует из статистики ведомства, мужчины тратят на такие занятие больше всего времени в Калмыкии (4 часа 27 минут), Дагестане (4 часа 15 минут) и Смоленской области (4 часа 8 минут). Тогда как меньше всего ими интересуются в Удмуртии (2 часа 41 минута), Ленинградской (2 часа 55 минут) и Костромской (2 часа 57 минут) областях.

Что касается представительниц слабого пола, больше всего времени культуре, досугу, СМИ и спорту они посвящают в Смоленской области (3 часа 15 минут), Калмыкии (3 часа 15 минут) и Новгородской области (3 часа 14 минут). Тогда как минимум внимания этому уделяют в Магаданской области (2 часа 6 минут), Удмуртии (2 часа 10 минут) и Костромской области (2 часа 10 минут).

Одна из главных трудностей с «окультуриванием» людей в России связана с транспортной доступностью учреждений культуры, отметила в беседе с NEWS.ru первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко.

Потому что кроме количества должна быть шаговая доступность или доступность транспортная. Есть территории — Красноярский край, где в самом городе в центре учреждений культуры много, а на окраинах области, в малых городах не так много. Гигантские просторы не дают возможности быстрой доступности. Правильно президент говорит — «стройте дороги железные и простые», потому что не доехать — не допрыгнуть гражданам до каких-нибудь культурных центров. Очень дорогие билеты из одного места в другое, — пояснила Драпеко.

Она добавила, что самыми культурными городами России без учёта столицы можно назвать Калининград, Пермь, Новосибирск и Владивосток.

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