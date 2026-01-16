Названы 10 регионов, где ожидаются самые сильные в России морозы Синоптик Паршина: в Сибири и на Дальнем Востоке может похолодать до -50

Аномальные морозы ожидаются на следующей неделе в 10 российских регионах, сообщила NEWS.ru научный сотрудник Гидрометцентра России Людмила Паршина. По ее словам, очень холодно будет в Новосибирской, Томской и Кемеровской областях, Алтайском крае, Тыве, Хакасии, Республике Алтай, Красноярском крае, Якутии и Бурятии. Температура там может опускаться до -50 градусов, отметила она.

Аномальные морозы установятся на юге Сибири и Дальнем Востоке. В Новосибирской области местами столбики термометров опустятся до –42 градусов, в Алтайском крае — до –44, в Тыве и Хакасии — до –45, в Томской и Кемеровской областях, а также Республике Алтай — до –47, в центральных районах Красноярского края — до –50, — сказала Паршина.

Она отметила, что в Якутии температура может опуститься до -45 градусов и ниже, а в Бурятии — до -44. В этих регионах на следующей неделе не ожидается осадков, уточнила синоптик.

Ранее синоптик Александр Ильин спрогнозировал похолодание до -30 градусов в Москве. По его словам, это связано с вторжением холодных воздушных масс с севера. При этом он отметил, что в столице в конце следующей недели будет держаться высокое атмосферное давление. Осадков при этом не ожидается, добавил он.