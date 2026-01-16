Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
16 января 2026 в 16:22

Названы 10 регионов, где ожидаются самые сильные в России морозы

Синоптик Паршина: в Сибири и на Дальнем Востоке может похолодать до -50

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Аномальные морозы ожидаются на следующей неделе в 10 российских регионах, сообщила NEWS.ru научный сотрудник Гидрометцентра России Людмила Паршина. По ее словам, очень холодно будет в Новосибирской, Томской и Кемеровской областях, Алтайском крае, Тыве, Хакасии, Республике Алтай, Красноярском крае, Якутии и Бурятии. Температура там может опускаться до -50 градусов, отметила она.

Аномальные морозы установятся на юге Сибири и Дальнем Востоке. В Новосибирской области местами столбики термометров опустятся до –42 градусов, в Алтайском крае — до –44, в Тыве и Хакасии — до –45, в Томской и Кемеровской областях, а также Республике Алтай — до –47, в центральных районах Красноярского края — до –50, — сказала Паршина.

Она отметила, что в Якутии температура может опуститься до -45 градусов и ниже, а в Бурятии — до -44. В этих регионах на следующей неделе не ожидается осадков, уточнила синоптик.

Ранее синоптик Александр Ильин спрогнозировал похолодание до -30 градусов в Москве. По его словам, это связано с вторжением холодных воздушных масс с севера. При этом он отметил, что в столице в конце следующей недели будет держаться высокое атмосферное давление. Осадков при этом не ожидается, добавил он.

погода
прогнозы
Гидрометцентр
морозы
аномалии
Максим Ширяев
М. Ширяев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Снайперская точность»: раскрыто, почему Киев скрыл последствия «Орешника»
Заслуженный тренер РФ назвал фаворитов Australian Open среди россиян
Крах династии Пугачевой: почему Орбакайте, Пресняков и Галкин проиграли все
ВСУ пытались атаковать Россию с помощью 63 БПЛА за шесть часов
Военкомы час катали мужчину по Одессе и требовали $6 тыс. за освобождение
Россиянку посадили на 10 месяцев за попытку продать почку
Роскосмос представит Путину инновационное открытие российских инженеров
«Не просто курьезный эпизод»: эксперт о передаче «нобелевки» Трампу
Звезда «Битвы экстрасенсов» объяснила свой поступок со святой водой
Отец шесть лет насиловал дочь и угрожал ей детским домом
Пенсионеров в российском доме престарелых кормили колбасой с ветпрепаратом
Задыхаются без русских: рост цен, банкротства — финская экономика рушится
«Берут за жабры»: экс-нардеп высмеял обвинение Тимошенко в сторону Украины
Экс-замначальника метро Москвы выступил с решительным заявлением в суде
Экс-нардеп ответил, чем чревато для Украины повышение налогов ради кредита
Знаменитый экс-теннисист оценил шансы россиян на Australian Open
Стала известна причина смерти футболиста Акимова
Хирурги откачали литр жидкости из сердца мужчины
Раскрыто, на что делает ставку Европа при отправке войск в Гренландию
В России осудили эпатажные фото моделей в Большом театре
Дальше
Самое популярное
Готовим лучший чебурек: идеальное тесто, сочная начинка и правильное масло
Семья и жизнь

Готовим лучший чебурек: идеальное тесто, сочная начинка и правильное масло

Пирог «Тающий миг»: нежнейшее творожное лакомство для семейного чаепития
Семья и жизнь

Пирог «Тающий миг»: нежнейшее творожное лакомство для семейного чаепития

Нежный салат с курицей и черносливом: простой рецепт на каждый день
Семья и жизнь

Нежный салат с курицей и черносливом: простой рецепт на каждый день

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.