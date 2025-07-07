Назван этап СВО, который станет важным стратегическим успехом для ВС России Воеэнксперт Марочко: взятие Красноармейска станет важным успехом для ВС России

Как только Вооруженные силы России возьмут под полный контроль Красноармейск в Донецкой Народной Республике, это станет важным стратегическим успехом для всей армии, такое мнение высказал военный эксперт Андрей Марочко в эфире радио Sputnik. Кроме того, такой шаг будет серьезным поражением для противника.

Естественно, взятие стратегически важного населенного пункта будет большим успехом для наших войск, и это будет серьезным поражением для украинских боевиков, — сказал Марочко.

Он подчеркнул, что Красноармейское направление является крайне важным участком как для ВС РФ, так и для противника. Он назвал Красноармейск промышленным хабом всего Донбасса. По словам Марочко, через населенный пункт проходили пути сообщения практически по всей Украине.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин рассказал, что под Красноармейском продолжаются активные боевые действия. По его словам, ВС РФ осуществляют охват города и целенаправленно перерезают линии снабжения ВСУ. Пушилин отметил, что активные действия по нарушению логистических маршрутов противника продолжаются.