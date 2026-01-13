Наступление ВС РФ в Донбассе 13 января: обстановка у Славянска, Краматорска

Российские военкоры и эксперты продолжают обсуждать текущую ситуацию на разных военных направлениях в Донбассе. Какие последние новости об этом выходили сегодня, 13 января 2026 года, что сейчас происходит у Покровска (Красноармейска), Мирнограда (Димитрова), Успеновки, Богдановки, Удачного, Котлино, Славянска, Краматорска, Константиновки, Северска, Красного Лимана, Доброполья?

Бои и события в Донбассе во вторник, 13 января: обстановка на фронте сегодня

«Славянское направление. На участке у Веролюбовки наши войска продвигаются южнее и западнее села. Сама Веролюбовка переходит пока из рук в руки. Осложняется продвижение хорошо укрепленными позициями противника западнее Майского. Попасное и Клиновое в серой зоне. В Майском и Марково идут бои. Причем Марково само находится в низине, но сразу севернее села высота с нарытыми противником окопами и укреплениями. То есть ВСУ используют данную высоту для корректировки огня и наблюдения, что осложняет для нас освобождение села. Орехово-Васильевка также под нашим контролем, бои идут за соседнюю Миньковку. Южнее Платоновки мы продвинулись вдоль балки, заняв всю территорию низменности с лесопосадками», — передает «Дневник десантника».

Военный блогер Олег Царев отметил, что на Константиновском направлении идут позиционные бои, в целом ситуация без изменений.

«На Северском участке ВС РФ расширяют подконтрольную территорию севернее Резниковки. Продолжаются упорные бои в Озерном и Закотном, где наши бойцы стараются выбить врага из крупного опорника в северной части села. ВС РФ стараются изолировать гарнизон врага здесь и держат под огневым контролем дорогу через Каленики и Кривую Луку в сторону Закотного. На Краснолиманском фронте ВС РФ перерезали дорогу в районе Коровьего Яра и проводят разведку боем на северных окраинах Александровки. Есть продвижения в районе Яровой и у Святогорска. По некоторым сообщениям, есть попытки продвижения в направлении Татьяновки, где ситуация осложняется сложным рельефом, руслом р. Северский Донец, а также тем, что ВСУ контролируют высоты в районе Пришиба. Западнее Дибровы ВС РФ практически вышли к дороге на Славянск, а наши ДРГ начинают заходить на южную окраину Красного Лимана», — добавил он.

ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов в беседе с NEWS.ru обратил внимание, что ВСУ могут попасть в котел под Славянском и Краматорском.

«Что касается зимнего периода, я имею в виду зиму и начало весны, то будет осуществляться охват Славянско-Краматорской агломерации в тактическом плане. Это не полное окружение, а тактический охват, то есть отрезание этой агломерации от возможности получать оружие, боеприпасы и пополнять личный состав. Таким образом, основная цель продвижения заключается в нанесении удара не с востока на запад, где находятся мощнейшие укрепления Украины, а именно в изоляции этого района для последующего освобождения. Мы подойдем с севера и слева к самой агломерации. И с юга точно так же с Добропольского выступа. Там сейчас тоже очень тяжело, потому что противник понимает наш замысел, и там идут очень тяжелые бои. Соответственно, мы должны выйти на такое расстояние, когда с помощью дронов сможем полностью перекрыть логистику. То есть это будет похоже на клещи, но не сомкнутые, а разомкнутые. При этом мы будем обеспечивать блокировку группировки», — добавил он.

Минобороны РФ вчера заявило, что подразделения Южной группировки войск улучшили положение по переднему краю.

«Нанесено поражение формированиям четырех механизированных, мотопехотной бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Кондратовка, Константиновка, Краматорск, Никифоровка, Славянск и Степановка Донецкой Народной Республики. Противник потерял свыше 190 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, в том числе бронетранспортеры М113 производства США и Puma итальянского производства, 14 автомобилей, три орудия полевой артиллерии, включая 155-мм самоходные артиллерийские установки Paladin производства США и Arche шведского производства. Уничтожены четыре склада боеприпасов и материальных средств», — добавили в МО РФ.

