Наступление ВС РФ на Запорожье 18 февраля: гибель техники, контратаки ВСУ

Российские эксперты и военкоры продолжают обсуждать текущую ситуацию в Запорожской области, где ВС РФ ведут наступление. Какие последние новости об этом выходили сегодня, 18 февраля 2026 года, что сейчас происходит у Запорожья, Гуляйполя, Орехова, Работино, Пятихаток, Степового, Степногорска, Малой Токмачки, Приморского?

Бои и события на Запорожском направлении в среду, 18 февраля: обстановка на фронте сегодня

«На Запорожском участке фронта ВСУ не прекращают контратак. Со стороны Магдалиновки ВСУ контратаковали на бронетехнике Степногорск и Приморское — часть техники была уничтожена, но некоторые группы смогли добраться до поселков. В районе Орехова ВС РФ уничтожают огневые точки к северу от Преображенки. На Гуляйпольском направлении ВСУ тоже атакуют со стороны Гуляйпольского к Зализничному, а также в районе Воздвижевки, Рождественского и Терноватого. В районе треугольника Цветковое — Криничное — Верхняя Терса ВС РФ выбили украинских военных из ряда опорников. С участка выше по карте сообщают об атаках на Братское с запада, а также с севера со стороны Александровки и Покровского на Гай. ВС РФ активизировали зачистку лесов и сел вдоль русла реки Янчур — несколько групп ВСУ были выявлены и уничтожены. Со стороны Орестополя враг пытается пробиться к Березовому, бои идут в районе Сосновки. По оперативным данным, наши части выбили ВСУ из ряда опорников западнее Ивановки и наносят удары по ВСУ в Гавриловке и Подгавриловке, стараясь выйти в тыл группировки ВСУ в Великомихайловке», — передает военный блогер Олег Царев.

Военнослужащие ВС РФ в зоне СВО Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

«Рыбарь» пишет, что на Восточно-Запорожском направлении украинские формирования продолжают атаковать со стороны Большемихайловки.

«Противник пытается проскочить на бронетехнике через реку Вороную с выходом к рубежу Степовое — Березовое — Терновое. В Сети вновь появились кадры удара по группе пехоты, на сей раз — к северу от Тернового. В настоящее время украинские подразделения продолжают попытки прорваться за Сосновку и Орестополь, а южнее противник пытался сосредоточиться в лесополосах, но по нашим данным, неудачно. Некоторое время назад появились материалы с ударами ВС РФ по Отрадному. Населенный пункт ранее был освобожден российскими подразделениями, однако впоследствии туда вновь смогли зайти украинские формирования. Показательно, что после этого заявлений о полном контроле над ним с какой-либо стороны к текущему моменту не последовало», — отметили авторы канала.

По их словам, бои продолжаются и на рубеже реки Гайчур, а в Доброполье, где бойцам ВС РФ ранее удалось рассеять и уничтожить часть штурмовых групп ВСУ, теперь фиксируется работа украинских дронов по российским позициям.

«В районе Гуляйполя штурмовые группы ВС РФ продолжают атаки западнее рубежа Цветковое — Железнодорожное. Обстановка на северном фланге остается напряженной. Противник стянул на направление значительные резервы — практически все отдельные штурмовые полки, а также две десантные бригады. Этими силами командование противника и пытается продавить позиции группировки войск „Восток“ еще с начала февраля. Открытые пространства здесь играют на руку и противнику, и российским подразделениям. С одной стороны — у ВСУ есть шансы проскочить далеко лесополосами, но и удержаться и ротироваться возможности особой нет. Впрочем, судя по росту активности противника на соседнем, Запорожском направлении, еще какое-то время попытки прорывов обороны ВС РФ продолжатся», — добавил «Рыбарь».

Минобороны РФ вчера заявило, что подразделения группировки войск «Днепр» улучшили тактическое положение.

«Нанесено поражение живой силе и технике механизированной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новоандреевка и Орехов Запорожской области. Уничтожены более 25 военнослужащих ВСУ, восемь автомобилей и склад материальных средств», — добавили в МО РФ.

