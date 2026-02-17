Взрыв в здании военной комендатуры в Ленобласти: подробности, сколько жертв

Сегодня, 17 февраля, в Ленинградской области в здании военной комендатуры во Всеволожском районе прогремел взрыв. Что об этом известно, сколько жертв и пострадавших?

Что известно о взрыве в Сертолово 17 февраля

Обрушение здания военной комендатуры произошло во вторник, 17 февраля, в Сертолово Всеволожского района. По данным Telegram-канала «78», трое погибли в результате взрыва. Обрушение произошло на втором и третьем этажах постройки, есть угроза дальнейшего обрушения.

«Помимо погибших, под завалами могут оставаться еще три-четыре человека», — пишет Telegram-канал «78».

Telegram-канал Mash пишет, что, предварительно, взрыв произошел на третьем этаже здания. На месте работают специалисты — разбирают завалы. По информации источника канала, одного человека придавила насмерть упавшая монолитная плита, под завалами остается живой человек, которого сейчас вытаскивают спасатели.

«Взрыв прогремел в 14:20 в здании военной комендатуры во Всеволожском районе Ленобласти. Второй и третий этаж с чердаком обрушились», — говорится в публикации.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко поручил силовому блоку оказать помощь военным в разборе завалов и спасении пострадавших при обрушении здания военной полиции на территории военной части в Сертолово.

«На месте находятся подразделения МЧС и Леноблпожспас. Причины инцидента устанавливаются», — написал глава региона в авторском Telegram-канале.

Согласно информации Telegram-канала «112» на 16:00 мск, одного человека удалось спасти из-под завалов здания военной комендатуры. Пострадавшего осмотрели на месте, с ним все в порядке, уточнил источник.

