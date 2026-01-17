Наступление на Запорожье 17 января: армия РФ перемолола штурмовиков ВСУ

ВС РФ перемалывают штурмовые подразделения ВСУ и продолжают продвигаться в Запорожской области, Минобороны РФ сообщило о взятии Прилук. Как идет наступление на Запорожье 17 января, когда будут брать Орехов?

Как освободили Прилуки, что известно

Минобороны РФ сообщило, что подразделения группировки войск «Восток» установили контроль над населенным пунктом Прилуки в Запорожской области.

«В ходе активных наступательных действий продвинулись до 2,5 км в глубину обороны противника на западном берегу реки Гайчур. В результате скоординированных действий подразделений взят под контроль крупный узел обороны противника площадью до 15 кв. км», — сообщили в военном ведомстве.

Telegram-канал «Воин DV» отмечает, что в ходе наступления русские войска перемололи подразделения штурмовых войск ВСУ: уничтожено до двух взводов живой силы из состава 225-го отдельного штурмового полка, пять пикапов, бронемашина, один танк.

Военкор Александр Коц указал, что взятие Прилук расширяет плацдарм на западном берегу реки Гайчур. Это необходимо для дальнейшего наступления вглубь Запорожской области. Ранее было объявлено о взятии Жовтневого (Еленоконстантиновки).

ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Военкор Тимофей Ермаков назвал продвижение в Прилуках важным успехом.

«От перерезания северного пути снабжения в Орехов нас отделяет порядка 20 км по прямой от Терноватой до перекрестка в Никольском. На пути три села и не самая укрепленная степная местность. Причем эта местность лежит за сплошной линией инженерных заграждений, что затруднит оборону врага, и без того не самую сильную на данном участке», — написал он в своем Telegram-канале «Синяя Борода».

Telegram-канал «Рыбарь» пишет, что за рекой Гайчур ВС РФ смогли сформировать рубеж шириной 12 км.

«После освобождения Терноватого и закрытия кармана южнее Гуляйполя ВС РФ смогут наступать относительно широким фронтом. Однако впереди паровоза бежать не стоит. Противник выстраивает новый рубеж обороны на рубеже Рождественка — Воздвижевка — Верхняя Терса. Уже в скором времени ВС РФ придется прорываться через него, причем уже давно по позициям ВСУ здесь отрабатывает русская авиация», — пишет «Рыбарь».

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Где идет наступление ВС РФ на Запорожье 17 января

От передовых позиций ВС РФ в Приморском до Запорожья — не более 15 км. В январе 2026 года российская авиация нарастила число ударов по критической инфраструктуре в городе. Так, в ночь на 17 января была поражена электроподстанция ПС 330/154/10 кВ «Запорожская-330» в районе Скворцово.

Военный блогер Юрий Подоляка отмечает, что территория от Приморского до Запорожья представляет собой сплошную застройку, продвигаться по которой ВС РФ будет легче, чем в открытом поле.

По состоянию на 17 января ВС РФ на Запорожье продвигаются одновременно на нескольких направлениях, пишет «Дневник десантника»: к северу от Гуляйполя российские подразделения идут к дороге на Орехов; в Приморском идут бои, ВС РФ прорываются через реку Конку к Малокатериновке; к востоку от Степногорска идет прорыв в районе Лукьяновского, где ВС РФ штурмуют сразу четыре села: Лукьяновское, Новояковлевку, Павловку и Новобойковское; и наконец, активно развивается продвижение от Малой Токмачки к Орехову, где армия России преодолевает самую мощную линию обороны ВСУ в регионе.

«Орехов — последний крупный укрепрайон на этом участке. С его освобождением откроется прямая дорога на Запорожье», — подчеркивает «Фронтовая птичка».

Военный эксперт Борис Джерелиевский заявил СМИ, что ВС РФ в ближайшее время могут взять в окружение Орехов.

«Силы противника на Запорожском направлении практически исчерпаны, истощены и взять их неоткуда. Там действительно сейчас достаточно динамично двигаются наши войска. Я предполагаю, что если так пойдет, то Орехов скоро будет фактически охвачен. И начнется наступление на областной центр», — утверждает военный эксперт.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Читайте также:

Света больше нет, Киев переходит на дрова: удары по Украине 17 января

Наступление ВС РФ на Харьков 17 января: почти сотня трупов, мясо в Купянске

Наш ответ Маску: Россия запустит свой Starlink? Что такое спутник «Зоркий»