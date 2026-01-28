Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
28 января 2026 в 16:24

Начальник ГРУ примет участие в переговорах Путина с президентом Сирии

Игорь Костюков Игорь Костюков Фото: Кристина Кормилицына/РИА Новости
Начальник Главного разведывательного управления Генштаба Вооруженных сил России адмирал Игорь Костюков, который возглавлял российскую делегацию на переговорах в Абу-Даби, примет участие во встрече президента РФ Владимира Путина с сирийским лидером Ахмедом аш-Шараа, сообщило РИА Новости. Переговоры между главами государств пройдут сегодня, 28 января, в Кремле.

Отмечается, что Костюков уже имеет опыт участия в подобных двусторонних встречах. Он входил в состав делегации на предыдущих переговорах Путина и аш-Шараа, состоявшихся в российской столице 15 октября прошлого года.

Ранее Ахмед аш-Шараа прибыл в Москву для встречи с Владимиром Путиным. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что отношения Москвы и Дамаска динамично развиваются при новых властях Сирии.

Также представитель Кремля заявил, что все вопросы, касающиеся расположения воинских подразделений Вооруженных сил России в Сирии, находятся в ведении Минобороны РФ. Он пояснил, что именно в это ведомство следует направлять соответствующие запросы.

