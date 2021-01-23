На сдерживание цен на муку и хлеб выделят 4,5 млрд рублей

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Кабмин РФ одобрил выделение более 4,5 млрд рублей для сдерживания цен на муку и хлеб. Соответствующее решение было принято на заседании правительства в четверг, 21 января.

Принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу, — говорится в протоколе заседания, опубликованного на сайте правительства России.

Предполагается, что такая мера позволит сдерживать цены на продовольственные продукты в условиях роста стоимости зерновых. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин отметил, что выделяемые средства должны компенсировать производителям часть трат на закупки сырья, а хлебобулочным производствам сократить издержки на реализацию продукции.

Ранее NEWS.ru писал, что новые правила регулирования цен на социально значимые продукты утверждены правительством РФ. Соответствующее постановление подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным. Согласно документу, кабмин имеет право включать механизмы регулирования цен, если их рост составляет более 10%. 30 декабря президент Владимир Путин подписал закон о государственном регулировании цен на социально значимые товары.