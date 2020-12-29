Правительство утвердило правила регулирования цен на продукты

https://static.news.ru/photo/19f0c60e-4b34-11eb-a3cf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Новые правила регулирования цен на социально значимые продукты утверждены правительством РФ. Соответствующее постановление подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. В нём уточняется, что правительство имеет право включать механизмы регулирования цен, если их рост составляет более 10%.

Предельные розничные цены на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости <...> могут устанавливаться правительством Российской Федерации на срок не более 90 календарных дней в случае, если в течение 60 календарных дней подряд на территории отдельного субъекта Российской Федерации или территориях субъектов Российской Федерации рост розничных цен на продовольственные товары составляет 10 и более процентов с исключением сезонного фактора, — говорится в тексте постановления.

Уточняется, что порядок оценки влияния сезонного фактора на динамику цен устанавливается Минэкономразвития и Минсельхозом. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Накануне, 30 декабря, закон о государственном регулировании цен на социально значимые товары подписал президент РФ Владимир Путин. NEWS.ru сообщал, что Путин держит на постоянном контроле ситуацию с колебанием цен на социально значимые товары и продукты питания. В частности, в начале декабря на совещании по экономическим вопросам с членами правительства президент потребовал в течение недели решить проблему с ростом цен на продукты в отечественных магазинах.

Путин говорил, что в российских магазинах выросли цены на базовые продукты питания. И пандемия коронавирусной инфекции нового типа здесь ни при чём. По словам главы государства, подорожание масла, сахара и хлеба — это попытка подогнать внутренние цены под мировые. Кроме того, национальный лидер выступил с критикой главы Минэкономразвития Максима Решетникова за «эксперименты» с ценами на базовые продукты питания.