На Камчатке отмечаются сильные афтершоки после мощного землетрясения

https://static.news.ru/photo/696f1bfc-7f62-11ea-9346-fa163e074e61_660.jpg Фото: Henning Kaiser/Global Look Press

Более 60 афтершоков зафиксировано на Камчатке за сутки после произошедшего землетрясения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Камчатский филиал Единой геофизической службы РАН.

По имеющимся данным, землетрясение магнитудой 6,5 произошло у берегов Камчатки 17 марта. Его эпицентр находился в 183 километрах от села Никольское. Глубина залегания составила 61 километр.

Толчки силой до трёх баллов ощутили жители Усть-Камчатска. Также слабые толчки отмечались в Петропавловске-Камчатском и в Ключах.

Представитель Камчатского филиала Единой геофизической службы РАН сообщил, что в течение суток после этого было обработано более 60 афтершоков. Все они были относительно сильными, но не ощущаемыми.

Сегодня также отмечен сильный толчок магнитудой 5, — сказал собеседник агентства.

Обработка данных продолжается. Прогнозов относительно сроков окончания афтершоков учёные не дают.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в Иране зафиксировано землетрясение магнитудой 5,1.