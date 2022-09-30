На «Госуслугах» могут создать раздел для подлежащих мобилизации граждан Сенатор Абрамов: на «Госуслугах» следует создать подраздел для граждан, подлежащих призыву

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

На портале госуслуг следует создать специальный раздел для граждан, подлежащих призыву в вооруженные силы, используя который, они могли бы сообщать об изменениях, которые следует учитывать военным комиссариатам. Это может быть состояние здоровья, семейное положение, наличие брони. С такой инициативой выступил заместитель главы экономического комитета Совета Федерации Иван Абрамов, его слова приводит РИА Новости.

Военкоматы должны получать информацию о гражданах, в том числе и о тех переменах, которые с ними произошли. Правильно было бы это сделать в электронном формате, что позволит сократить время, — заявил сенатор.

По его словам, в соответствующий раздел на портале госуслуг люди сами могли бы заносить информацию о своем здоровье и семейном положении, это могло бы позволить избегать «досадных накладок». Туда же можно отправлять копии необходимых документов, считает представитель СФ.

При необходимости Минобороны, а, соответственно, и военкоматы могли бы напрямую получать необходимую информацию о гражданах, которую те предоставляют сами, — резюмировал Абрамов.

Президент России Владимир Путин на заседании Совета безопасности 29 сентября заявил, что военному призыву в рамках мобилизации подлежат в первую очередь граждане с военным опытом. Он подчеркнул, что это требование должно выполняться неукоснительно. Президент отметил, что в рамках мобилизации были отмечены случаи ошибочного призыва и призвал исключить подобные инциденты.

Ранее глава Якутии Айсен Николаев рассказал, что в регионе зафиксированы случаи мобилизации ранее не служивших граждан и многодетных отцов. Также член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев признал, что ошибки в военкоматах случаются. По его словам, это происходит из-за спешки с выполнением задач в рамках мобилизации.