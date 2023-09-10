МВД сообщило о 2 тысячах нарушений порядка на выборах

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Во время текущих выборов в России МВД зарегистрировало около 2 тысяч сообщений о правонарушениях и завело шесть уголовных дел, сообщил начальник главного управления по обеспечению охраны общественного порядка ведомства Михаил Давыдов. Только 10 сентября поступило более 180 подобных сообщений. По словам Давыдова, которые приводит ТАСС, в период нынешнего голосования также пришлось столкнуться с «новыми вызовами», но они не повлияли на ход избирательного процесса.

С начала избирательной кампании таких сообщений было зарегистрировано около 2 тысяч, — сказал представитель МВД.

Он также добавил, что во время выборов было заведено шесть уголовных дел по статьям о ложных сообщениях о теракте и повреждении имущества. Максимальное наказание по первой статье составляет до десяти лет, по второй — до пяти лет лишения свободы.

Кроме того, по словам Давыдова, сотрудникам ведомства в период голосования пришлось столкнуться с так называемыми «новыми вызовами», к которым он отнес обстрелы избирательных участков, попытки подрывов самодельных взрывных устройств, атаки БПЛА и ряд других инцидентов. По словам представителя МВД, все эти нарушения не смогли повлиять на итоги голосования.

В России с 8 по 10 сентября прошли выборы представителей различных уровней власти. В 54 регионах страны состоялись 78 избирательных кампаний, по результатам которых должно быть замещено более 34 тысяч мандатов. Впервые в процедуре выборов приняли участие Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области.

Ранее наблюдатель из Исландии, общественный деятель Конрад Магнуссон заявил, что жители Херсонской области пришли участвовать в выборах в регионе, поскольку они хотят быть частью России и не желают возвращаться к тому, что было до воссоединения региона с РФ. По его словам, жители региона отправились голосовать, несмотря на опасность попасть под обстрел ВСУ. Магнуссон подчеркнул, что избиратели выглядели довольными, зная, что выполняют свой гражданский долг.

До этого заместитель главы ЦИК РФ Николай Булаев рассказал, что ночью в Запорожской области украинские беспилотные летательные аппараты уничтожили избирательный участок. По его словам, целью противника было запугивание сотрудников избиркома.