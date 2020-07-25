МВД: около 300 тысяч иностранцев получили гражданство РФ в 2020 году

https://static.news.ru/photo/9af889e6-cf9f-11ea-9117-fa163e074e61_660.jpg Фото: https://ufms-gov.ru

Начальник Главного управления по вопросам миграции МВД РФ Валентина Казакова сообщила, что с января по июнь 2020 года гражданство РФ получили около 300 тысяч иностранцев.

Если говорить в абсолютных цифрах, то порядка 300 тысяч человек за первое полугодие приобрели гражданство Российской Федерации. И конечно, этому способствуют те изменения в законодательстве, которые произошли в текущем году. В июне вступили в силу изменения, которые сократили срок рассмотрения заявления о приобретении гражданства с шести до трёх месяцев, — приводит слова Валентины Казаковой «Интерфакс».

Она добавила, что с марта 2020 года в ведомство обратились более 1,5 млн иностранцев для продления визы.

С марта к нам обратились более 1,5 млн иностранных граждан, которые хотели урегулировать свой правовой статус, то есть получить разрешительные документы, соответственно, продлить визы, — процитировали Валентину Казакову в агентстве.

Ранее NEWS.ru писал, что 24 июля 2020 года вступил в силу закон об упрощённом получении гражданства Российской Федерации. Соответствующий документ президент РФ Владимир Путин подписал 24 апреля 2020 года. Все иностранцы, приобретающие российский паспорт, будут обязаны пройти дактилоскопию, если раньше не проходили её. Предполагается, что это поможет обеспечить безопасность и препятствовать проникновению на территорию страны террористов.