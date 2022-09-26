Мурашко сообщил о критическом состоянии пострадавших в теракте детей Мурашко: трое пострадавших в теракте в Ижевске детей находятся в критическом состоянии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жизнь троих детей, пострадавших в результате теракта в ижевской школе, вызывает наибольшие опасения. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. По его словам, которые приводит РИА Новости, дети находятся в критическом состоянии.

Наиболее таких критических детей сейчас, за жизнь которых мы переживаем, трое, — сказал министр.

26 сентября в полицию Ижевска поступил звонок о стрельбе в школе № 88. В тот день мужчина в черном костюме ворвался в класс и открыл стрельбу по детям и учителям из огнестрельного оружия. Он был вооружен двумя травматическими пистолетами, переделанными под стрельбу боевыми патронами. Нападавший убил 17 человек, среди которых 11 детей. После нападения мужчина покончил с собой.

Полиция установила личность нападавшего. Им оказался бывший ученик этой школы. По имеющимся данным, он состоялся на учете у психиатра с диагнозом «шизофрения».