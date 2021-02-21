Москвичам пообещали «барическую пилу» и температурные качели

https://static.news.ru/photo/176677d6-74e1-11eb-ae02-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Период резких колебаний атмосферного давления ожидает жителей столичного региона. Это явление называют «барической пилой», и его почти наверняка почувствуют метеозависимые люди.

В течение нескольких дней давление постепенно повышалось. В ближайшие сутки оно достигнет пика, после чего в среду, 24 февраля, упадёт на 10 единиц, а к выходным — на 30, рассказал ведущий сотрудник Центра погоды «Фобос » Александр Синенков.

Ближайшие сутки будет ещё более высокое давление — 768 миллиметров. Это на 8 миллиметров больше, чем сейчас, и на 20 миллиметров больше средних многолетних значений. А вот далее, действительно, будет «пила», — цитирует метеоролога РИА Новости.

По его словам, резкие колебания ожидаются и по температуре воздуха. В ночь на вторник, 23 февраля, она будет понижаться до −25 градусов, а уже в четверг, 25-го числа, повысится до околонулевых отметок и в моменте может достигнуть +4. Лишь в воскресенье, 28 февраля, днём похолодает до −3, а на следующий день будет снова до −15.

Ранее синоптики прогнозировали «барическую пилу» в праздничные выходные. NEWS.ru рассказывал о советах врача, который объяснил, как пережить этот сложный период метеозависимым людям.